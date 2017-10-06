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Новости / Общество

В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 219 | Версия для печати
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Лабораторные исследования проб дорожного полотна были удовлетворительные.
 
Но при визуальном осмотре полотна специалисты обнаружили, что на одном из участков дороги после дождя образовалась лужа. Как показали замеры, на данном участке были не выдержаны параметры дорожного профиля.
 
Подрядчик будет переделывать работу за собственный счет.
 
Сейчас в Кирове продолжаются работы на трёх участках по проекту «Безопасные и качественные дороги». На автодороге Киров-Русское устройство верхнего слоя выполнено на 84%. Работы идут круглосуточно.
 
На автодороге Сошени-Радужный верхний слой покрытия уложили на 60% дорожного полотна.
 
Кроме того, в рамках муниципальных контрактов ведётся ямочный ремонт на 23-х участках улично-дорожной сети города Кирова.


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