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Концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 109 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове продолжаются концерты, посвященные Дню пожилого человека. Коллективы Детской школы искусств "Фольклорная" выступили в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Этому новому ансамблю еще не исполнилось и месяца. Преподаватели решили попробовать сыграть вместе и готовятся к одному из своих первых выступлений. С домом-интернатом школа "Фольклорная" сотрудничает давно.

Концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидовТАТЬЯНА ЗОНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Мы проводим здесь концерты два раза в год, осенний - посвященный Дню пожилого человека и в мае - к окончанию войны, выезжаем постоянно с нашими коллективами, где участвуют дети разных отделений - хореографическое, русских народных инструментов, сегодня мы подготовили новую программу».

Не так много счастливых минут в жизни этих людей, которые находятся сейчас в интернате для инвалидов и престарелых. Поэтому и номера отбирали особенно тщательно, долго репетировали, а сам праздничный концерт назвали так - «Без грусти осень мы встречаем». И зрители почувствовали искреннее желание юных артистов порадовать ветеранов.

Эвелина Богданова еще только готовится выйти на сцену. Десятилетняя домристка уже имеет награды различных конкурсов. Но все же немного волнуется перед выступлением.

Концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидовЭВЕЛИНА БОГДАНОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Я верю в себя, что смогу сыграть хорошо».

А в ноябре юных исполнителей ждет новый концерт - в реабилитационном центре "Вятушка", с которым школа "Фольклорная" тоже дружит на протяжении многих лет.


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