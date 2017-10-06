Концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов

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В Кирове продолжаются концерты, посвященные Дню пожилого человека. Коллективы Детской школы искусств "Фольклорная" выступили в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.Этому новому ансамблю еще не исполнилось и месяца. Преподаватели решили попробовать сыграть вместе и готовятся к одному из своих первых выступлений. С домом-интернатом школа "Фольклорная" сотрудничает давно.Не так много счастливых минут в жизни этих людей, которые находятся сейчас в интернате для инвалидов и престарелых. Поэтому и номера отбирали особенно тщательно, долго репетировали, а сам праздничный концерт назвали так - «Без грусти осень мы встречаем». И зрители почувствовали искреннее желание юных артистов порадовать ветеранов.Эвелина Богданова еще только готовится выйти на сцену. Десятилетняя домристка уже имеет награды различных конкурсов. Но все же немного волнуется перед выступлением.А в ноябре юных исполнителей ждет новый концерт - в реабилитационном центре "Вятушка", с которым школа "Фольклорная" тоже дружит на протяжении многих лет.