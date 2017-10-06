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Новости / Общество

В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалки

Вчера, 15:13 | Просмотров: 135 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Мусора все больше и больше. В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалки. Нередко в этом виноваты местные жители.

В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалкиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мусорная куча в поселке Новом на улице Дубинина с каждым днем становится все больше и больше. Когда-то здесь располагалась контейнерная площадка. Сейчас от нее практически не осталось даже ограждения. Однако, жители по старой памяти продолжают нести сюда отходы. А здесь мусорный контейнер есть. Но пользуются им, судя по всему, не так часто. Количество мусора возросло на столько, что сейчас он загораживает часть дороги».

В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалкиВАЛЕРИЙ ВИДЯКИН, ЖИТЕЛЬ П. НОВЫЙ
«Раньше было, чистили периодически. Потом, когда договоры, стали контейнеры индивидуальные. Не все еще выписали контейнеры. И вот бросают».

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом поселке нет никакого кооператива и никакого товарищества, которое могло бы организовано заключить договор с фирмой, которая занимается вывозом мусора. Получается, что каждый житель поселка сам по себе. Далеко не у всех хватает сознательности, чтобы индивидуально заключить соответствующий договор и избавляться от своего мусора цивилизованными методами».

В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалкиНАТАЛЬЯ РОМАНОВСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА НОВЫЙ:
«У меня муж постоянно в администрацию, по всем инстанциям "катается", никакого результата нет. Все это чисто от каждого человека зависит».

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные места облюбовали представители местной фауны. Бездомные собаки, коты, крысы. В поселке Новом сегодня наша съемочная группа насчитала более десятка подобных несанкционированных свалок».


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