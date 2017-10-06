В поселке Новом разрастаются несанкционированные свалки
Вчера, 15:13 | Просмотров: 135 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мусорная куча в поселке Новом на улице Дубинина с каждым днем становится все больше и больше. Когда-то здесь располагалась контейнерная площадка. Сейчас от нее практически не осталось даже ограждения. Однако, жители по старой памяти продолжают нести сюда отходы. А здесь мусорный контейнер есть. Но пользуются им, судя по всему, не так часто. Количество мусора возросло на столько, что сейчас он загораживает часть дороги».
ВАЛЕРИЙ ВИДЯКИН, ЖИТЕЛЬ П. НОВЫЙ
«Раньше было, чистили периодически. Потом, когда договоры, стали контейнеры индивидуальные. Не все еще выписали контейнеры. И вот бросают».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом поселке нет никакого кооператива и никакого товарищества, которое могло бы организовано заключить договор с фирмой, которая занимается вывозом мусора. Получается, что каждый житель поселка сам по себе. Далеко не у всех хватает сознательности, чтобы индивидуально заключить соответствующий договор и избавляться от своего мусора цивилизованными методами».
НАТАЛЬЯ РОМАНОВСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА НОВЫЙ:
«У меня муж постоянно в администрацию, по всем инстанциям "катается", никакого результата нет. Все это чисто от каждого человека зависит».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные места облюбовали представители местной фауны. Бездомные собаки, коты, крысы. В поселке Новом сегодня наша съемочная группа насчитала более десятка подобных несанкционированных свалок».
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