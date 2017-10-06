Общественная палата о двойной оплате за отопление
Сегодня, 10:04 | Просмотров: 129 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Десять лет спустя после того, как Николай Вахрушев сам организовал отопление своей квартиры и отказался от услуг коммунальщиков, он обнаружил в почтовом ящике квитанцию. Оказывается, пенсионер задолжал крупную сумму.
- Всего к оплате с учетом долга 55499 рублей 16 копеек.
И сейчас в похожем положении оказались сотни людей. Не от хорошей жизни они решили отказаться от услуг централизованного отопления. Альтернативы просто не было - или топите свои квартиры сами, или замерзайте. Переустройство системы отопления происходило по согласованию с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. Но из-за пробела в законодательстве, возникла правовая коллизия. Оказывается, если в многоквартирном доме осталась хоть одна квартира, которая не отключилась от центрального отопления, даже если все остальные перешли на печки-буржуйки и электрические радиаторы - платить за услугу обязаны все. Но люди не знали об этом. И сейчас все они должники. Причем суммы исков для пенсионеров из районов, а это основной контингент пострадавших, просто непосильные: от 30 до 90 тысяч рублей. На защиту пострадавших встал уполномоченный по правам человека в Кировской области.
АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У меня такое нормальное предложение, давайте пойдем навстречу тем, кто законно отключился от отопления. Давайте простим им этот долг».
Александр Панов обратился за поддержкой и к главному омбудсмену России Татьяне Москальковой и нашел понимание и поддержку своей инициативы.
СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Возник вот такой правовой вакуум. Надо выходить с предложением изменений на федеральный уровень. Такие проблемы есть не только в Кировской области».
Пока ситуация остается сложной. Пострадавшие в Нолинске создали инициативную группу, чтобы вместе решить коммунальную проблему. В суде они неоднократно предоставляли документы, подтверждающие права на автономное отопление. Но коммунальщики уже выиграли несколько судебных процессов, в том числе в Кировском областном суде.
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