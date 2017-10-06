Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных граждан
Сегодня, 10:06 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Вопросов дискомфорта какого-то не испытывают.
Лавки, железные стены. В этом кузове перевозят заключенных. Тех, кого суд уже приговорил к наказанию. Далеко не самый удобный автомобиль. Однако здесь созданы хорошие условия.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом автомобиле могут одновременно перевозиться 30 заключенных. Он оборудован по последнему слову техники. Здесь есть кондиционер, и печка. Поэтому в любое время года заключенные находятся в относительно комфортных условиях».
Главный правозащитник Кировской области осмотрел автозаки. По его словам, такие автомобили отвечают как понятию человечности, так и законам. Такая техника доставляет заключенных в места лишения свободы, которые располагаются на небольшом расстоянии от Кирова.
АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хочу отметить, что за два с половиной года, почти три, когда я нахожусь на данной должности. Именно жалоб на содержании при этапировании от заключенных практически не поступало. Если они имели место, то единичные и где-то в начале 15, в 14м году».
С тех пор ситуация поменялась в лучшую сторону, говорит правозащитник. На вооружении у конвоиров появляется новая техника. Для перевозки заключенных на дальние расстояния используются спецвагоны.
Железнодорожный парк так же обновляется.
ВЯЧЕСЛАВ ЕВТЕЕВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 9 месяцев этого года было назначено 780 караулов по всем маршрутам конвоирования, отконвоировано 39 тысяч заключенных. Техническое состояние транспортных средств, как вагонов, так и автомобилей, с каждым годом растет».
Отметим, уполномоченный по правам человека проверяет условия перевозки заключенных впервые. В других регионах страны такая практика так же не распространена. Как отметил вятский омбудсмен, такие проверки теперь будут проходить регулярно.
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