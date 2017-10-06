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Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных граждан. Александр Панов побывал внутри автозака и осмотрел вагон для транспортировки спецконтингента.Лавки, железные стены. В этом кузове перевозят заключенных. Тех, кого суд уже приговорил к наказанию. Далеко не самый удобный автомобиль. Однако здесь созданы хорошие условия.Главный правозащитник Кировской области осмотрел автозаки. По его словам, такие автомобили отвечают как понятию человечности, так и законам. Такая техника доставляет заключенных в места лишения свободы, которые располагаются на небольшом расстоянии от Кирова.С тех пор ситуация поменялась в лучшую сторону, говорит правозащитник. На вооружении у конвоиров появляется новая техника. Для перевозки заключенных на дальние расстояния используются спецвагоны.Железнодорожный парк так же обновляется.Отметим, уполномоченный по правам человека проверяет условия перевозки заключенных впервые. В других регионах страны такая практика так же не распространена. Как отметил вятский омбудсмен, такие проверки теперь будут проходить регулярно.