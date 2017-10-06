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Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных граждан

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных граждан. Александр Панов побывал внутри автозака и осмотрел вагон для транспортировки спецконтингента.

- Вопросов дискомфорта какого-то не испытывают.

Лавки, железные стены. В этом кузове перевозят заключенных. Тех, кого суд уже приговорил к наказанию. Далеко не самый удобный автомобиль. Однако здесь созданы хорошие условия.

Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных гражданАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом автомобиле могут одновременно перевозиться 30 заключенных. Он оборудован по последнему слову техники. Здесь есть кондиционер, и печка. Поэтому в любое время года заключенные находятся в относительно комфортных условиях».

Главный правозащитник Кировской области осмотрел автозаки. По его словам, такие автомобили отвечают как понятию человечности, так и законам. Такая техника доставляет заключенных в места лишения свободы, которые располагаются на небольшом расстоянии от Кирова.

Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных гражданАЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хочу отметить, что за два с половиной года, почти три, когда я нахожусь на данной должности. Именно жалоб на содержании при этапировании от заключенных практически не поступало. Если они имели место, то единичные и где-то в начале 15, в 14м году».
 
С тех пор ситуация поменялась в лучшую сторону, говорит правозащитник. На вооружении у конвоиров появляется новая техника. Для перевозки заключенных на дальние расстояния используются спецвагоны.

Железнодорожный парк так же обновляется.

Кировский омбудсмен проверил условия, в которых перевозят осужденных гражданВЯЧЕСЛАВ ЕВТЕЕВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 9 месяцев этого года было назначено 780 караулов по всем маршрутам конвоирования, отконвоировано 39 тысяч заключенных. Техническое состояние транспортных средств, как вагонов, так и автомобилей, с каждым годом растет».

Отметим, уполномоченный по правам человека проверяет условия перевозки заключенных впервые. В других регионах страны такая практика так же не распространена. Как отметил вятский омбудсмен, такие проверки теперь будут проходить регулярно.


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