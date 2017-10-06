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Благоустройство Кочуровского парка

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Проблемы возникли и с благоустройством Кочуровского парка. Рабочим мешает погода. Подрядчик обратился в суд и требует от администрации города продлить сроки исполнения контракта.

Кочуровский парк уже должен был быть благоустроен. По контракту, окончание работ запланировано на 4-е октября. Однако, свои коррективы внесла погода.

Благоустройство Кочуровского паркаЕВГЕНИЙ КРЮКОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Отсутствие дренажа, т.е. грунт водонасыщенный, т.е. соответственно работы вести не можем. Не могли вести. Сейчас организовали водостоки, работы продолжаем. В график мы укладываемся. Судимся из-за того, что бы продлить сроки максимум на 2-3 недели не больше».

Судебная тяжба не стала проблемой для властей. Напротив, такой подход только порадовал городскую администрацию.

Благоустройство Кочуровского паркаОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что хотелось бы отметить, порядочное отношение подрядчика. Т.е. они не стали производить некачественно работы. Т.е. в сырой грунт материалы. Все в рамках контракта, в рамках действующего законодательства».
 
Сейчас в Кочуровском парке рабочие готовят к асфальтированию дорожки. Одна из главных задач уже выполнена. Рабочие установили главное украшение зоны отдыха - фонтан. Всего на благоустройство Кочуровского парка в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" потрачено более 30-ти миллионов рублей.

ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Как вы видите, по всем видам работ у нас уже окончательная стадия. Единственно что, не приступили к асфальтированию. Но, мы проводим ежедневно совещания с выездом на место или в администрации города, где подрядная организация подробно рассказывает и показывает свой график работ».

По словам Олега Семакова, благоустройство парка будет закончено в этом году.


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