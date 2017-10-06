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Проблемы возникли и с благоустройством Кочуровского парка. Рабочим мешает погода. Подрядчик обратился в суд и требует от администрации города продлить сроки исполнения контракта.Кочуровский парк уже должен был быть благоустроен. По контракту, окончание работ запланировано на 4-е октября. Однако, свои коррективы внесла погода.Судебная тяжба не стала проблемой для властей. Напротив, такой подход только порадовал городскую администрацию.Сейчас в Кочуровском парке рабочие готовят к асфальтированию дорожки. Одна из главных задач уже выполнена. Рабочие установили главное украшение зоны отдыха - фонтан. Всего на благоустройство Кочуровского парка в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" потрачено более 30-ти миллионов рублей.По словам Олега Семакова, благоустройство парка будет закончено в этом году.