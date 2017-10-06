Первое заседание Правительства
Сегодня, 11:52 | Просмотров: 105 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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При подготовке бюджета правительство региона исходило из решения двух основных задач. Он должен обеспечивать все соцобязательства перед жителями области, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Рассматривать бюджет нужно с привязкой к экономической ситуации, как в регионе, так и по России, а так же как будет развиваться область в среднесрочной перспективе.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы неоднократно говорили о том, что у нас залог успеха и развития области лежит в грамотном администрировании, в поддержке предприятий, в собираемости налогов, называемой недоимкой».
Итоги первого полугодия 2017 года дают позитивные перспективы относительно экономического развития области. Хорошие показатели в промышленности, есть успехи в деревообратывающем производстве, машиностроении, а также в производстве электрооборудования. В первые за два с половиной года начала стабилизироваться ситуация в торговле.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В то же время не радует строительная отрасль. Объемы в регионе не могут выйти на докризисный уровень. Неблагоприятные погодные условия отрицательно повлияли на сельхозпроизводство, которое является одним из локомотивов роста экономики области».
Прогноз развития области разработан в двух вариантах. Первый исходит из консервативного сценария развития экономики, второй - предусматривает улучшение инвестиционного климата и более активную экономическую политику.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, И.О МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При всей важности представленного документа хотелось бы подчеркнуть, что это именно сценарии, как будет вести себя экономика нашего региона в среднесрочной перспективе. Какой из представленных вариантов окажется ближе к действительности, будет зависеть от совместной работы всех органов исполнительной власти».
Стоит отметить, что при формировании бюджета были учтены те решения, которые были приняты на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов. Они позволят равномерно распределять погашения задолженности и избежать необходимость сокращения первоочередных расходов.
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