Первое заседание Правительства

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Прогноз социально-экономического развития области и бюджет региона обсуждались на первом заседании обновленного состава регионального правительства.При подготовке бюджета правительство региона исходило из решения двух основных задач. Он должен обеспечивать все соцобязательства перед жителями области, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Рассматривать бюджет нужно с привязкой к экономической ситуации, как в регионе, так и по России, а так же как будет развиваться область в среднесрочной перспективе.Итоги первого полугодия 2017 года дают позитивные перспективы относительно экономического развития области. Хорошие показатели в промышленности, есть успехи в деревообратывающем производстве, машиностроении, а также в производстве электрооборудования. В первые за два с половиной года начала стабилизироваться ситуация в торговле.Прогноз развития области разработан в двух вариантах. Первый исходит из консервативного сценария развития экономики, второй - предусматривает улучшение инвестиционного климата и более активную экономическую политику.Стоит отметить, что при формировании бюджета были учтены те решения, которые были приняты на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов. Они позволят равномерно распределять погашения задолженности и избежать необходимость сокращения первоочередных расходов.