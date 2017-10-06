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Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России"

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 96 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России". Победители регионального этапа смогут представить регион в финале, который пройдет в Москве.

Предприниматель Егор Новоселов впервые представил на конкурс свой бизнес-проект. Полный комплекс услуг на рынке недвижимости - компания делает упор не только на количестве работы, но и на качестве сервиса.

Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России"ЕГОР НОВОСЕЛОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Была идея создать качественный сервис на рынке недвижимости путем квалифицированного персонала, путем качественного продукта, услуги».
 
Номинация "Открытие года" - для тех, кто развивает новое направление на рынке менее двух лет. Участие в конкурсе для предпринимателя - новый этап к достижению своей цели.

ЕГОР НОВОСЕЛОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Я могу показать то, что я создал другим людям, то есть вынести свое творение на общее обсуждение, и я готов к принятию какой-то критики, каких-то возражений и есть возможность подкорректировать то, что я уже создаю на начальных этапах, чтобы не было ошибок в будущем».
 
"Молодой предприниматель России" проходит в Кирове шестой раз. В конкурсе могут участвовать бизнесмены до 30 лет в четырех номинациях. Презентация проектов членам жюри - финал регионального этапа конкурса.

Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России"АНАСТАСИЯ ПАТРУШЕВА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
«Они презентуют свои бизнес-планы, свой бизнес, его стратегию развития. Рассказывают о том, как они начинали, какие действия совершали, как управляли своей командой экспертному сообществу».

Каждый член жюри - предприниматель, который занимается ведением собственного бизнеса не менее 7 лет. Эксперты обращают внимание на идею проекта, его окупаемость, а также на то, как конкурсанты продвигают свой продукт.

Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России"ВИКТОР ЧАУЗОВ, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА:
«Я думаю, мы будем общаться и дадим обратную связь по тем проектам, которые увидим и посоветуем, что можно сделать лучше».


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