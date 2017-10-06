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Молодые бизнесмены смогли презентовать свои проекты жюри конкурса "Молодой предприниматель России". Победители регионального этапа смогут представить регион в финале, который пройдет в Москве.Предприниматель Егор Новоселов впервые представил на конкурс свой бизнес-проект. Полный комплекс услуг на рынке недвижимости - компания делает упор не только на количестве работы, но и на качестве сервиса.Номинация "Открытие года" - для тех, кто развивает новое направление на рынке менее двух лет. Участие в конкурсе для предпринимателя - новый этап к достижению своей цели."Молодой предприниматель России" проходит в Кирове шестой раз. В конкурсе могут участвовать бизнесмены до 30 лет в четырех номинациях. Презентация проектов членам жюри - финал регионального этапа конкурса.Каждый член жюри - предприниматель, который занимается ведением собственного бизнеса не менее 7 лет. Эксперты обращают внимание на идею проекта, его окупаемость, а также на то, как конкурсанты продвигают свой продукт.