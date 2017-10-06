В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

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«И мы уже видим, что реально сокращаем наши долги вот в этом коротком периоде времени 18, 19,20 годов. Поэтому здесь нужно работать и у нас действительно есть реальные шансы. Резервы есть».

В правительстве региона прошли публичные слушания бюджета на следующий год и плановый период 2019-2020 годов. Как выяснил Михаил Конышев, безусловный приоритет отдан социально значимым расходам.При подготовке бюджета правительство региона решало две основные задачи. Он должен обеспечивать все социальные обязательства перед жителями области, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Рассматривать бюджет нужно с привязкой к экономической ситуации, как в регионе, так и по России, а так же к среднесрочной перспективе развития области. Итоги первого полугодия 2017 года дают позитивные перспективы. Хорошие показатели в промышленности, в деревообратывающем производстве, машиностроении, а также в производстве электрооборудования. Впервые за два с половиной года начала стабилизироваться ситуация в торговле. Ожидается, что на протяжении ближайших трёх лет будет наблюдаться позитивная динамика основных макроэкономических показателей, что в конечном итоге повлияет на улучшение уровня жизни в регионе.Прогноз развития области разработан в двух вариантах. Первый исходит из консервативного сценария развития экономики, второй - предусматривает улучшение инвестиционного климата и более активную экономическую политику. Ситуация текущего года в целом даёт основания для более оптимистичного прогноза по сравнению с прошлым годом. Однако в качестве основного варианта рассматривается первый сценарий развития. А какой из вариантов окажется ближе к действительности, будет зависеть от результатов общей работы всех органов власти.При формировании бюджета безусловный приоритет отдан социально значимым расходам. В текущем году их доля составила более 60%. Стоит отметить, что были учтены и те решения, которые были приняты на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов. Они позволят равномерно распределять погашения задолженности и избежать необходимость сокращения первоочередных расходов.Добавим, что работа над бюджетом не закончена. Главный финансовый документ рассмотрят на профильных комитетах и заседаниях заксобрания области.