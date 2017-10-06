ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.3151
EURO: 68.3861
Погода в городе Кирове:
днём:  +11...+13°C
вечером:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

Сегодня, 10:09 | Просмотров: 76 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В правительстве региона прошли публичные слушания бюджета на следующий год и плановый период 2019-2020 годов. Как выяснил Михаил Конышев, безусловный приоритет отдан социально значимым расходам.

При подготовке бюджета правительство региона решало две основные задачи. Он должен обеспечивать все социальные обязательства перед жителями области, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Рассматривать бюджет нужно с привязкой к экономической ситуации, как в регионе, так и по России, а так же к среднесрочной перспективе развития области. Итоги первого полугодия 2017 года дают позитивные перспективы. Хорошие показатели в промышленности, в деревообратывающем производстве, машиностроении, а также в производстве электрооборудования. Впервые за два с половиной года начала стабилизироваться ситуация в торговле. Ожидается, что на протяжении ближайших трёх лет будет наблюдаться позитивная динамика основных макроэкономических показателей, что в конечном итоге повлияет на улучшение уровня жизни в регионе.

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий годАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задач перед правительством области и органами исполнительной власти поставлено много, работа предстоит большая. Мы должны обеспечить финансовую устойчивость бюджета и социальную стабильность. Что касается доходов, то приоритетом остается продолжение работы по формированию устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее наращиванию».

Прогноз развития области разработан в двух вариантах. Первый исходит из консервативного сценария развития экономики, второй - предусматривает улучшение инвестиционного климата и более активную экономическую политику. Ситуация текущего года в целом даёт основания для более оптимистичного прогноза по сравнению с прошлым годом. Однако в качестве основного варианта рассматривается первый сценарий развития. А какой из вариантов окажется ближе к действительности, будет зависеть от результатов общей работы всех органов власти.

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий годНАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, И.О МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как показывает опыт, сложившийся на сегодняшний день, лучше придерживаться острожных оценок. Чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными нам необходимо развивать реальный сектор экономики, стимулировать развитие малого бизнеса и сельского хозяйства».

При формировании бюджета безусловный приоритет отдан социально значимым расходам. В текущем году их доля составила более 60%. Стоит отметить, что были учтены и те решения, которые были приняты на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов. Они позволят равномерно распределять погашения задолженности и избежать необходимость сокращения первоочередных расходов.

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий годВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И мы уже видим, что реально сокращаем наши долги вот в этом коротком периоде времени 18, 19,20 годов. Поэтому здесь нужно работать и у нас действительно есть реальные шансы. Резервы есть».
 
В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий годВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сохраняем все социальные выплаты, все бюджетные платежи с учетом роста собственных доходов над этим работает и правительство, и законодательное собрание. Это будет главная цель по обеспечению жизнедеятельности области».

Добавим, что работа над бюджетом не закончена. Главный финансовый документ рассмотрят на профильных комитетах и заседаниях заксобрания области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

11:30 09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

10:54 06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

10:30 06.10.2017


В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

9:47 06.10.2017


В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

16:11 05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

15:32 05.10.2017


На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

15:04 05.10.2017


В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"

11:44 10.10.2017


В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника

11:42 10.10.2017


В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника

Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

10:24 10.10.2017


Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

10:09 10.10.2017


В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

Замерзающий дом в Котельниче

10:04 10.10.2017


Замерзающий дом в Котельниче

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Первое заседание Правительства

09.10.2017


Первое заседание Правительства

В Кирове прошли публичные слушания проекта бюджета на 2017-й год

01.11.2016


В Кирове прошли публичные слушания проекта бюджета на 2017-й год

Общественное обсуждение прогноза развития Кировской области

01.09.2016


Общественное обсуждение прогноза развития Кировской области

Слушания по бюджету

09.10.2015


Слушания по бюджету

Публичные слушания об исполнении областного бюджета

06.05.2016


Публичные слушания об исполнении областного бюджета

Депутатские слушания

16.10.2014


Депутатские слушания

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

04.10.2017


На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

05.10.2017


В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх