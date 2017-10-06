В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год
Сегодня, 10:09 | Просмотров: 76 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
При подготовке бюджета правительство региона решало две основные задачи. Он должен обеспечивать все социальные обязательства перед жителями области, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Рассматривать бюджет нужно с привязкой к экономической ситуации, как в регионе, так и по России, а так же к среднесрочной перспективе развития области. Итоги первого полугодия 2017 года дают позитивные перспективы. Хорошие показатели в промышленности, в деревообратывающем производстве, машиностроении, а также в производстве электрооборудования. Впервые за два с половиной года начала стабилизироваться ситуация в торговле. Ожидается, что на протяжении ближайших трёх лет будет наблюдаться позитивная динамика основных макроэкономических показателей, что в конечном итоге повлияет на улучшение уровня жизни в регионе.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задач перед правительством области и органами исполнительной власти поставлено много, работа предстоит большая. Мы должны обеспечить финансовую устойчивость бюджета и социальную стабильность. Что касается доходов, то приоритетом остается продолжение работы по формированию устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее наращиванию».
Прогноз развития области разработан в двух вариантах. Первый исходит из консервативного сценария развития экономики, второй - предусматривает улучшение инвестиционного климата и более активную экономическую политику. Ситуация текущего года в целом даёт основания для более оптимистичного прогноза по сравнению с прошлым годом. Однако в качестве основного варианта рассматривается первый сценарий развития. А какой из вариантов окажется ближе к действительности, будет зависеть от результатов общей работы всех органов власти.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, И.О МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как показывает опыт, сложившийся на сегодняшний день, лучше придерживаться острожных оценок. Чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными нам необходимо развивать реальный сектор экономики, стимулировать развитие малого бизнеса и сельского хозяйства».
При формировании бюджета безусловный приоритет отдан социально значимым расходам. В текущем году их доля составила более 60%. Стоит отметить, что были учтены и те решения, которые были приняты на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов. Они позволят равномерно распределять погашения задолженности и избежать необходимость сокращения первоочередных расходов.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И мы уже видим, что реально сокращаем наши долги вот в этом коротком периоде времени 18, 19,20 годов. Поэтому здесь нужно работать и у нас действительно есть реальные шансы. Резервы есть».
«Мы сохраняем все социальные выплаты, все бюджетные платежи с учетом роста собственных доходов над этим работает и правительство, и законодательное собрание. Это будет главная цель по обеспечению жизнедеятельности области».
Добавим, что работа над бюджетом не закончена. Главный финансовый документ рассмотрят на профильных комитетах и заседаниях заксобрания области.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!