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Фотография, как тайна и откровение. В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке". Авторы - именитые художники региона и любители.На протяжении нескольких лет Вятская торгово-промышленная палата организует бизнес-форум "Экология и предпринимательство". Традиционно в рамках этого мероприятия проходит фотовернисаж. В этом году выставка носит название "Времена года на Вятке". В экспозицию вошли 40 пейзажей именитых художников и любителей.Фотография - самое демократичное из искусств. Для того, чтобы сделать интересный кадр, совсем не обязательно иметь дорогой фотоаппарат. Главное - поймать прекрасные ускользающие моменты, делая их вечными.Добавим, что в рамках форума прошел и конкурс в сфере охраны окружающей среды между кировскими промышленными предприятиями. Победителям вручили благодарственные письма и электронный вариант фотовыставки под музыку Чайковского.