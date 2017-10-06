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В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"

Сегодня, 11:44 | Просмотров: 0 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Фотография, как тайна и откровение. В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке". Авторы - именитые художники региона и любители.

На протяжении нескольких лет Вятская торгово-промышленная палата организует бизнес-форум "Экология и предпринимательство". Традиционно в рамках этого мероприятия проходит фотовернисаж. В этом году выставка носит название "Времена года на Вятке". В экспозицию вошли 40 пейзажей именитых художников и любителей.

В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Помните поговорку: "Остановись, мгновение, ты прекрасно"? Очень важно увидеть его, а поделиться этим настроением – здорово».

Фотография - самое демократичное из искусств. Для того, чтобы сделать интересный кадр, совсем не обязательно иметь дорогой фотоаппарат. Главное - поймать прекрасные ускользающие моменты, делая их вечными.

В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"ЮРИЙ ШИРОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛОБОВИКОВА:
«Все работы вызывают восторг, как люди умеют поймать момент. В обычной жизни мы много не замечаем, а благодаря творчеству фотографов, мы видим красоту нашего края».

Добавим, что в рамках форума прошел и конкурс в сфере охраны окружающей среды между кировскими промышленными предприятиями. Победителям вручили благодарственные письма и электронный вариант фотовыставки под музыку Чайковского.


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