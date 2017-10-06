Кировская старообрядческая община готовится к возведению собора
Вчера, 12:02 | Просмотров: 224 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Крест на месте будущего собора старообрядцы установили во время Великорецкого крестного хода в прошлом году.
А пока приходят помолиться в переоборудованное для богослужений здание бывшего сельсовета в селе Красном. Место это считают временным и о новом храме мечтают давно.
ИЕРЕЙ ГЕРМАН ЧУНИН, НАСТОЯТЕЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА:
«В прошлом году мы оформили документы на землю, сейчас идут работы по проектированию, надеемся, что в скором времени получим разрешение на строительство, будем готовиться к началу сезона будущего года».
Рассматривали разные проекты, в том числе, и готовые. В итоге за образец взяли храм Покрова на Нерли. Возводить его планируют из известняка, а внутри - из современных материалов.
ВЛАДИМИР КОЖИН, ПРИХОЖАНИН:
«В проекте у нас - сделать нулевой этаж, где будут различные вспомогательные, хозяйственные помещения, а над этим будет возвышаться сам храм, эта площадка выровняется».
Участок, выделенный под строительство, уже находится в зоне объектов религиозного значения. Храм высотой в сорок метров появится у слободы Зоновы недалеко от нового моста.
ИЕРЕЙ ГЕРМАН ЧУНИН, НАСТОЯТЕЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА:
«Все-таки хочется построить для города красивое создание, не только чтобы для нас, приходящих молиться, но и для окружающих это было место особенное, красивое. На мой взгляд, сейчас архитектура храмов более современная и не так восхищает, хотелось бы, если сделать, то сделать на века и хорошо».
Активных прихожан в старообрядческой церкви много. И все верят, что новый большой храм будет построен.
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