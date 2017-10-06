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Кировская старообрядческая община готовится к возведению собора. Он будет построен на Филейке недалеко от нового моста. Сейчас готовится проектная документация, за образец взяли храм Покрова на Нерли.Крест на месте будущего собора старообрядцы установили во время Великорецкого крестного хода в прошлом году.А пока приходят помолиться в переоборудованное для богослужений здание бывшего сельсовета в селе Красном. Место это считают временным и о новом храме мечтают давно.Рассматривали разные проекты, в том числе, и готовые. В итоге за образец взяли храм Покрова на Нерли. Возводить его планируют из известняка, а внутри - из современных материалов.Участок, выделенный под строительство, уже находится в зоне объектов религиозного значения. Храм высотой в сорок метров появится у слободы Зоновы недалеко от нового моста.Активных прихожан в старообрядческой церкви много. И все верят, что новый большой храм будет построен.