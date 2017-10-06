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Кировская старообрядческая община готовится к возведению собора

Вчера, 12:02 | Просмотров: 224 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировская старообрядческая община готовится к возведению собора. Он будет построен на Филейке недалеко от нового моста. Сейчас готовится проектная документация, за образец взяли храм Покрова на Нерли.

Крест на месте будущего собора старообрядцы установили во время Великорецкого крестного хода в прошлом году.

А пока приходят помолиться в переоборудованное для богослужений здание бывшего сельсовета в селе Красном. Место это считают временным и о новом храме мечтают давно.

Кировская старообрядческая община готовится к возведению собораИЕРЕЙ ГЕРМАН ЧУНИН, НАСТОЯТЕЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА:
«В прошлом году мы оформили документы на землю, сейчас идут работы по проектированию, надеемся, что в скором времени получим разрешение на строительство, будем готовиться к началу сезона будущего года».

Рассматривали разные проекты, в том числе, и готовые. В итоге за образец взяли храм Покрова на Нерли. Возводить его планируют из известняка, а внутри - из современных материалов.

Кировская старообрядческая община готовится к возведению собораВЛАДИМИР КОЖИН, ПРИХОЖАНИН:
«В проекте у нас - сделать нулевой этаж, где будут различные вспомогательные, хозяйственные помещения, а над этим будет возвышаться сам храм, эта площадка выровняется».

Участок, выделенный под строительство, уже находится в зоне объектов религиозного значения. Храм высотой в сорок метров появится у слободы Зоновы недалеко от нового моста.

ИЕРЕЙ ГЕРМАН ЧУНИН, НАСТОЯТЕЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА:
«Все-таки хочется построить для города красивое создание, не только чтобы для нас, приходящих молиться, но и для окружающих это было место особенное, красивое. На мой взгляд, сейчас архитектура храмов более современная и не так восхищает, хотелось бы, если сделать, то сделать на века и хорошо».

Активных прихожан в старообрядческой церкви много. И все верят, что новый большой храм будет построен.


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