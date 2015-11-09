Колодезные люки на дорогах представляют опасность для автомобилистов
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма на дороге. Глубина - сантиметров пятнадцать. Настоящий обрыв. Это канализационный колодец, который был раскрыт после того, как здесь, на улице Свободы прошел ремонт дорожного полотна. Вокруг никаких предупреждений об опасности. Невнимательный водитель здесь запросто может и подвеску "оставить". На обочине припаркован автомобиль, поэтому водителям приходится частично выезжать на полосу встречного движения, что бы объехать опасность».
А ямы от этих раскрытых колодцев не такие уж и большие. Зато их целых три штуки. И это на оживленном перекрестке, здесь пересекаются улица Труда и улица Свободы. Водителям приходится маневрировать.
А это один из самых проблемных участков на улице Труда. Здесь сразу четыре ямы. Глубина их, примерно сантиметров десять. И все они располагаются на одной полосе. Из-за этого водителям приходиться объезжать их по встречке. Из-за этого в час пик не редко возникают аварийные ситуации.
По словам представителей городских властей, рабочие начнут поднимать колодцы только через неделю. Именно на следующей неделе в городской администрации пройдут торги, будет выбран подрядчик для проведения этих работ.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!