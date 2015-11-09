ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

11 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.9210
EURO: 68.5032
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Колодезные люки на дорогах представляют опасность для автомобилистов

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Опасность для автомобиля может таить даже закрытый канализационный колодец. Особенно, если он располагается на недавно отремонтированной дороге.

Колодезные люки на дорогах представляют опасность для автомобилистовАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма на дороге. Глубина - сантиметров пятнадцать. Настоящий обрыв. Это канализационный колодец, который был раскрыт после того, как здесь, на улице Свободы прошел ремонт дорожного полотна. Вокруг никаких предупреждений об опасности. Невнимательный водитель здесь запросто может и подвеску "оставить". На обочине припаркован автомобиль, поэтому водителям приходится частично выезжать на полосу встречного движения, что бы объехать опасность».

А ямы от этих раскрытых колодцев не такие уж и большие. Зато их целых три штуки. И это на оживленном перекрестке, здесь пересекаются улица Труда и улица Свободы. Водителям приходится маневрировать.

А это один из самых проблемных участков на улице Труда. Здесь сразу четыре ямы. Глубина их, примерно сантиметров десять. И все они располагаются на одной полосе. Из-за этого водителям приходиться объезжать их по встречке. Из-за этого в час пик не редко возникают аварийные ситуации.

По словам представителей городских властей, рабочие начнут поднимать колодцы только через неделю. Именно на следующей неделе в городской администрации пройдут торги, будет выбран подрядчик для проведения этих работ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В центре Кирова произошел прорыв на теплотрассе.

17:43 11.10.2017


В центре Кирова произошел прорыв на теплотрассе.

Директора центра отдыха подозревают в развратных действиях в отношении 14-летних девочек.

17:18 11.10.2017


Директора центра отдыха подозревают в развратных действиях в отношении 14-летних девочек.

Бойцы Росгвардии нашли 8-летнюю девочку, которую потеряли родители.

15:48 11.10.2017


Бойцы Росгвардии нашли 8-летнюю девочку, которую потеряли родители.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотрудникам ДПС.

15:33 11.10.2017


Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотрудникам ДПС.

Дело обманутых дольщиков в Нововятском районе сменило статус на уголовное.

15:26 11.10.2017


Дело обманутых дольщиков в Нововятском районе сменило статус на уголовное.

Жителя Кирово-Чепецкого района признали виновным в убийстве своего знакомого.

15:01 11.10.2017


Жителя Кирово-Чепецкого района признали виновным в убийстве своего знакомого.

На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

14:51 11.10.2017


На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

Все новости

Вести. Кировская область

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира

17:38 11.10.2017


Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира

В Минздраве состоялась прямая линия, посвященная Дню психического здоровья

11:44 11.10.2017


В Минздраве состоялась прямая линия, посвященная Дню психического здоровья

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние

10:43 11.10.2017


Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние

Ужесточается контроль за качеством школьного питания

10:31 11.10.2017


Ужесточается контроль за качеством школьного питания

Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

10:28 11.10.2017


Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Зуевке начался капитальный ремонт улицы Южная

09.11.2015


В Зуевке начался капитальный ремонт улицы Южная

Провал на въезде во двор по улице Володарского 28

24.07.2017


Провал на въезде во двор по улице Володарского 28

Забытые дороги

07.08.2017


Забытые дороги

Сдача улицы Северное Кольцо

01.08.2017


Сдача улицы Северное Кольцо

В Кирове завершается ремонт первых запланированных участков городских дорог

25.05.2017


В Кирове завершается ремонт первых запланированных участков городских дорог

Дорога из поселка Костино в Сосновый

10.08.2017


Дорога из поселка Костино в Сосновый

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

04.10.2017


На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

05.10.2017


В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх