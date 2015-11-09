Колодезные люки на дорогах представляют опасность для автомобилистов

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Опасность для автомобиля может таить даже закрытый канализационный колодец. Особенно, если он располагается на недавно отремонтированной дороге.А ямы от этих раскрытых колодцев не такие уж и большие. Зато их целых три штуки. И это на оживленном перекрестке, здесь пересекаются улица Труда и улица Свободы. Водителям приходится маневрировать.А это один из самых проблемных участков на улице Труда. Здесь сразу четыре ямы. Глубина их, примерно сантиметров десять. И все они располагаются на одной полосе. Из-за этого водителям приходиться объезжать их по встречке. Из-за этого в час пик не редко возникают аварийные ситуации.По словам представителей городских властей, рабочие начнут поднимать колодцы только через неделю. Именно на следующей неделе в городской администрации пройдут торги, будет выбран подрядчик для проведения этих работ.