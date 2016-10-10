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Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт". В этом году 5-ый окружной слет прошел в Уфе. С его участниками из нашего региона пообщалась Анастасия Кетько.Найдено 404 бойца и командира Красной Армии, обнаружен 41 медальон. Результаты за 2017 год Кировской поисковой организации "Долг" вызывают восхищения. Настя, как сейчас, помнит свою первую находку. И с гордостью говорит: имя одного героя в ее копилке уже есть.Узнать имя солдата можно и по личным предметам. Например, на столовых ложках выцарапывали имена, адреса, рисунки и даже пожелания. Александре повезло, она нашла такой предмет.Для бойцов поисковых отрядов необходимо уметь жить в полевых условиях, иметь навыки оказания первой медпомощи, ориентироваться на местности и многое другое. Свои практические и теоретические знания кировские ребята продемонстрировали в Уфе на пятом слете поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт".Тем не менее, наша делегация вошла в десятку лучших поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Гран-при удостоена команда из Оренбурга, где и пройдет следующий окружной слет.