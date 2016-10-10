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Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 174 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт". В этом году 5-ый окружной слет прошел в Уфе. С его участниками из нашего региона пообщалась Анастасия Кетько.

Найдено 404 бойца и командира Красной Армии, обнаружен 41 медальон. Результаты за 2017 год Кировской поисковой организации "Долг" вызывают восхищения. Настя, как сейчас, помнит свою первую находку. И с гордостью говорит: имя одного героя в ее копилке уже есть.

Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА, БОЕЦ ОТРЯДА "ПОДВИГ" ГОРОДА КИРОВА:
«Все наши деды, прадеды воевали. Каждый хочет вернуть героя домой. Моих родственников я всех знаю, хочу, чтоб и другие люди узнали свою историю».

Узнать имя солдата можно и по личным предметам. Например, на столовых ложках выцарапывали имена, адреса, рисунки и даже пожелания. Александре повезло, она нашла такой предмет.

Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"АЛЕКСАНДРА СУББОТИНА, БОЕЦ ОТРЯДА "БРАТСТВО" ГОРОДА КИРОВА:
«У меня была одна вахта, там я нашла черенок от ложки, это редкий экземпляр. Там надпись: "Ленинград. Красный Выборжец"».

Для бойцов поисковых отрядов необходимо уметь жить в полевых условиях, иметь навыки оказания первой медпомощи, ориентироваться на местности и многое другое. Свои практические и теоретические знания кировские ребята продемонстрировали в Уфе на пятом слете поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт".

АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА, БОЕЦ ОТРЯДА "ПОДВИГ" ГОРОДА КИРОВА:
«Я в прошлом году участвовала в исторической викторине, в этом - оказание медпомощи. Нас оценивали сотрудники МЧС, поэтому было сложно угодить во всем, показать хороший результат».

Тем не менее, наша делегация вошла в десятку лучших поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Гран-при удостоена команда из Оренбурга, где и пройдет следующий окружной слет.


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