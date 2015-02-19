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Новости / Общество

Ужесточается контроль за качеством школьного питания

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 163 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Растущий организм требует много энергии, поэтому у школьников всегда хороший аппетит. Насколько их потребности удовлетворяют в столовых общеобразовательных учреждений?

Десятая школа Кирова носит имя Константина Циолковского. И его идеи нашли применение даже в оформлении столовой. На обычной черной доске мелом нарисованы рисунки ученого. Ремонт и обновление оборудования были сделаны пять лет назад.

Ужесточается контроль за качеством школьного питанияАНГЕЛИНА ИЛЬИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 10 ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
«Практически руки поваров не касаются еды. У нас пароконвектоматы, электрооборудование. Разнообразное питание, большой коллектив, они делают все, чтобы питание было вкусным».
 
Ужесточается контроль за качеством школьного питанияАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Глаза разбегаются, выбор, как в лучших ресторанах. Но главное, что все блюда приготовлены из полезных продуктов, например, исключен майонез, чтобы питание школьников было максимально сбалансированным и здоровым».

Вопрос организации питания школьников - один из основных для администрации города и департамента образования. Только за последние семь лет в 46-ти школах обновлены пищеблоки, поставлено современное оборудование. В целом школьное питание организуется строго с требованиями СанПиН.

Ужесточается контроль за качеством школьного питанияВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Мы постоянно работаем с представителями Роспотребнадзора. У нас есть утвержденное 10-дневное меню. И все идет под контролем комбината питания. В Кировской области есть муниципальное учреждение, которое контролирует и предъявляет единый подход в организации питания для всех школ города».

Процесс организации питания начинается с закупки продуктов. На комбинате есть помещения, которые обеспечивают сохранность. На особом контроле - рыба, мяса, молочные продукты и яйца.

Ужесточается контроль за качеством школьного питанияВАСИЛИЙ ШУПЛЕЦОВ, ДИРЕКТОР МКУ "КОМБИНАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ" Г. КИРОВА:
«Сейчас Роспотребнадзор запустила систему "Меркурий". Все продукты питания, которые поступают к нам на склады. Мы заполняем анкету, где указываем наименование, качество, кто поставщик».

Большинство детей питаются по безналичному расчету - с помощью транспортной карты. Часть школьников предпочитают лично оплачивать обеды, а остальные - по программе "Социальная помощь".

ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Бюджет города Кирова взыскивает около 70 млн. рублей на дотацию ля питания льготных категорий. Эта цифра не будет уменьшена в следующем году».

У всех питание разное: сегодня в меню у первоклашек - пюре с котлетой, плюс компот с булочкой, у кадетов же - творожная запеканка и бутерброд с напитком. У семиклассницы Карины это любимый вариант завтрака.

Ужесточается контроль за качеством школьного питанияКАРИНА СЕМАКИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 10 ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
«У нас кормят два раза. После второго урока - завтрак, после шестого - обед. На обед дают и первое, и второе. Очень вкусно, нет жалоб».

Так что родители могут не волноваться, что ребенок останется голодным.


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