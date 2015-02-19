Ужесточается контроль за качеством школьного питания

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«Практически руки поваров не касаются еды. У нас пароконвектоматы, электрооборудование. Разнообразное питание, большой коллектив, они делают все, чтобы питание было вкусным».

Растущий организм требует много энергии, поэтому у школьников всегда хороший аппетит. Насколько их потребности удовлетворяют в столовых общеобразовательных учреждений?Десятая школа Кирова носит имя Константина Циолковского. И его идеи нашли применение даже в оформлении столовой. На обычной черной доске мелом нарисованы рисунки ученого. Ремонт и обновление оборудования были сделаны пять лет назад.Вопрос организации питания школьников - один из основных для администрации города и департамента образования. Только за последние семь лет в 46-ти школах обновлены пищеблоки, поставлено современное оборудование. В целом школьное питание организуется строго с требованиями СанПиН.Процесс организации питания начинается с закупки продуктов. На комбинате есть помещения, которые обеспечивают сохранность. На особом контроле - рыба, мяса, молочные продукты и яйца.Большинство детей питаются по безналичному расчету - с помощью транспортной карты. Часть школьников предпочитают лично оплачивать обеды, а остальные - по программе "Социальная помощь".У всех питание разное: сегодня в меню у первоклашек - пюре с котлетой, плюс компот с булочкой, у кадетов же - творожная запеканка и бутерброд с напитком. У семиклассницы Карины это любимый вариант завтрака.Так что родители могут не волноваться, что ребенок останется голодным.