Ужесточается контроль за качеством школьного питания
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 163 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Десятая школа Кирова носит имя Константина Циолковского. И его идеи нашли применение даже в оформлении столовой. На обычной черной доске мелом нарисованы рисунки ученого. Ремонт и обновление оборудования были сделаны пять лет назад.
АНГЕЛИНА ИЛЬИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 10 ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
«Практически руки поваров не касаются еды. У нас пароконвектоматы, электрооборудование. Разнообразное питание, большой коллектив, они делают все, чтобы питание было вкусным».
«Глаза разбегаются, выбор, как в лучших ресторанах. Но главное, что все блюда приготовлены из полезных продуктов, например, исключен майонез, чтобы питание школьников было максимально сбалансированным и здоровым».
Вопрос организации питания школьников - один из основных для администрации города и департамента образования. Только за последние семь лет в 46-ти школах обновлены пищеблоки, поставлено современное оборудование. В целом школьное питание организуется строго с требованиями СанПиН.
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Мы постоянно работаем с представителями Роспотребнадзора. У нас есть утвержденное 10-дневное меню. И все идет под контролем комбината питания. В Кировской области есть муниципальное учреждение, которое контролирует и предъявляет единый подход в организации питания для всех школ города».
Процесс организации питания начинается с закупки продуктов. На комбинате есть помещения, которые обеспечивают сохранность. На особом контроле - рыба, мяса, молочные продукты и яйца.
ВАСИЛИЙ ШУПЛЕЦОВ, ДИРЕКТОР МКУ "КОМБИНАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ" Г. КИРОВА:
«Сейчас Роспотребнадзор запустила систему "Меркурий". Все продукты питания, которые поступают к нам на склады. Мы заполняем анкету, где указываем наименование, качество, кто поставщик».
Большинство детей питаются по безналичному расчету - с помощью транспортной карты. Часть школьников предпочитают лично оплачивать обеды, а остальные - по программе "Социальная помощь".
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Бюджет города Кирова взыскивает около 70 млн. рублей на дотацию ля питания льготных категорий. Эта цифра не будет уменьшена в следующем году».
У всех питание разное: сегодня в меню у первоклашек - пюре с котлетой, плюс компот с булочкой, у кадетов же - творожная запеканка и бутерброд с напитком. У семиклассницы Карины это любимый вариант завтрака.
КАРИНА СЕМАКИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 10 ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
«У нас кормят два раза. После второго урока - завтрак, после шестого - обед. На обед дают и первое, и второе. Очень вкусно, нет жалоб».
Так что родители могут не волноваться, что ребенок останется голодным.
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