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Новости / Общество

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 135 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Ремонтируем самостоятельно. Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние за счет городского бюджета. Группа муниципального контроля оценила состояние дорожного полотна.

Эту небольшую улочку иногда даже не обозначают на картах. Но городские власти ее обойти вниманием не смогли. Профсоюзный проезд долгие годы находился в неудовлетворительном состоянии.

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояниеАНДРЕЙ МЕНЬКИН, ДИРЕКТОР МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Данный участок составляет 231 метр. Площадь данного участка 2400 квадратных метров. Сумма контракта у нас здесь составляла 2 млн. 800 тысяч рублей».

Вместе с Профсоюзным проездом был отремонтирован участок улицы Ленина. Отметим, что работы были проведены не за федеральные деньги. Здесь обошлись силами городского бюджета. Рабочие положили не только новый асфальт.

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояниеОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Был переставлен дорожный знак, потому что здесь происходило уширение проезжей части. Более того, опора была переставлена троллейбусная, в связи с уширением. Был переставлен светофорный объект».

Группа муниципального контроля побывала еще и на улице Свободы. Отметим, работу на этом участке в прошлый раз не приняли. Подрядчика заставили переделывать один из въездов во двор. После дождя здесь образовалась огромная лужа.

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояниеМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Здесь, значит, сделали фрезерование участка, убрали весь асфальтобетон, который был, и подняли уровень асфальтобетонных отметок. Сейчас вода здесь копиться не будет. Будет уходить вся на улицу свободы».

Еще один дефект на улице Свободы был обнаружен на покрытии дороги за улицей Профсоюзной, в сторону шинного завода. По словам представителей горадминистрации и дирекции дорожного хозяйства, в настоящее время подрядчик ситуацию исправил.


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