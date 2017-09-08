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Ремонтируем самостоятельно. Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние за счет городского бюджета. Группа муниципального контроля оценила состояние дорожного полотна.Эту небольшую улочку иногда даже не обозначают на картах. Но городские власти ее обойти вниманием не смогли. Профсоюзный проезд долгие годы находился в неудовлетворительном состоянии.Вместе с Профсоюзным проездом был отремонтирован участок улицы Ленина. Отметим, что работы были проведены не за федеральные деньги. Здесь обошлись силами городского бюджета. Рабочие положили не только новый асфальт.Группа муниципального контроля побывала еще и на улице Свободы. Отметим, работу на этом участке в прошлый раз не приняли. Подрядчика заставили переделывать один из въездов во двор. После дождя здесь образовалась огромная лужа.Еще один дефект на улице Свободы был обнаружен на покрытии дороги за улицей Профсоюзной, в сторону шинного завода. По словам представителей горадминистрации и дирекции дорожного хозяйства, в настоящее время подрядчик ситуацию исправил.