На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.
Сегодня, 14:51 | Просмотров: 106 | Версия для печати
Поделиться новостью:
На территории Коневского рынка города Кирова сотрудники полиции пресекли факты торговли продукцией с признаками контрафактности.
В двух торговых точках из оборота было изъято 70 единиц товара на сумму 35 тысяч рублей. Возбуждены административные расследования.
За незаконное использование товарного знака для нарушителей предусмотрены крупные штрафы с конфискацией товаров.
Предприниматели продавали одежду, обувь и сумки с изображением зарегистрированных товарных знаков известных зарубежных производителей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!