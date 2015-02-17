На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

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На территории Коневского рынка города Кирова сотрудники полиции пресекли факты торговли продукцией с признаками контрафактности.

В двух торговых точках из оборота было изъято 70 единиц товара на сумму 35 тысяч рублей. Возбуждены административные расследования.

За незаконное использование товарного знака для нарушителей предусмотрены крупные штрафы с конфискацией товаров.

Предприниматели продавали одежду, обувь и сумки с изображением зарегистрированных товарных знаков известных зарубежных производителей.