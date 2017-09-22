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Новости / Общество

Дело обманутых дольщиков в Нововятском районе сменило статус на уголовное.

Сегодня, 15:26 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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Напомним, что несколько лет участники долевого строительства дома по адресу ул. Орджоникидзе 2-б, не могут дождаться сдачи объекта.
 
С 2015 года проект строительства был на контроле у городской прокуратуры. Собранных материалов хватило, чтобы начать расследование нецелевой траты 25 млн рублей.
 
Фактически было установлено, что один из руководителей организации-застройщика фактически допустил нецелевое распределение и расходование денежных средств, которые поступали от участников долевого строительства на возведение данного многоквартирного жилого дома.
 
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
 
Проект, по оценкам прокуратуры, готов на 90%. Но когда дольщики получат свое новое жилье - пока никто сказать не может.


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