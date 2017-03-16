Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотрудникам ДПС.

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Инцидент произошел 8 октября 2017 года. Водитель 1983 года рождения был остановлен на посту ДПС.

Оказалось, что он управлял автомобилем, будучи лишенным прав. В помещении стационарного поста подозреваемый предложил решить вопрос в "денежном" варианте - в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но подозреваемый продолжил свои действия.

Сотрудники ГИБДД отказались принять денежные средства и сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Следователи СУ СКР по Кировской области в рамках возбужденного уголовного дела всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего.

В случае наличия состава преступления в действиях подозреваемого он будет привлечен к уголовной ответственности.