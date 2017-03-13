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Новости / Общество

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира

Сегодня, 17:38 | Просмотров: 58 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира. Земля, на которой находится единственная дорога, ведущая в деревню, оказалась в частной собственности. Конструктивного диалога между хозяевами собственности и местными жителями не получается.

- Владелец частной собственности кричит, что здесь частная собственность, по которой ездить я вам не дам. Положу блоки, и больше вы в деревню не проедете.

На карте участок дороги чуть более сантиметров. На самом деле - метров 50-т. Яблоко раздора между местным жителем и предпринимателем. Новость о том, что дорога уже несколько лет как принадлежит частнику для искровцев, как гром среди ясного неба.

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мираГАЛИНА ШИШКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ИСКРА:
«Дороги, ведущей в деревню, больше нет. Она одна единственная, которая в деревню. В деревне 60 домов. В случае скорой помощи, проезда нет. В случае пожара проезда нет».

Жители деревни Искра и предприниматель не смогли решить конфликт полюбовно. Каждая встреча заканчивается скандалом.

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мираСЕРГЕЙ ТИТОВ, ЖИТЕЛЬ Д. ИСКРА:
«Частный собственник, эта дорога оказалась в частной собственности, он приехал и сказал, стал угрожать. Сказал, что сожжет деревню, всех на место поставит и будет взымать плату за въезд сюда в деревню. Эта единственная дорога, которая проходит в деревню, мы остаемся без подъезда к пожарному водоему, если случится мало ли пожар».

Вмешательство местных властей не принесло результата. Сейчас администрация Гирсово выясняет, каким образом дорога попала в частную собственность.

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мираЕЛЕНА ШАБАЛДИНА, ГЛАВА ГИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Мы предложили вариант. Оставить действующую дорогу, как она есть, и отмежевать участки по бокам дороги. Собственник участка принципиально отказался, по какой причине не сказал. Нет и все».

Тем временем, жители деревни Искра подготовили заявление в прокуратуру. Вердикт надзорных органов должен расставить все точки над "и".


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