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Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира. Земля, на которой находится единственная дорога, ведущая в деревню, оказалась в частной собственности. Конструктивного диалога между хозяевами собственности и местными жителями не получается.На карте участок дороги чуть более сантиметров. На самом деле - метров 50-т. Яблоко раздора между местным жителем и предпринимателем. Новость о том, что дорога уже несколько лет как принадлежит частнику для искровцев, как гром среди ясного неба.Жители деревни Искра и предприниматель не смогли решить конфликт полюбовно. Каждая встреча заканчивается скандалом.Вмешательство местных властей не принесло результата. Сейчас администрация Гирсово выясняет, каким образом дорога попала в частную собственность.Тем временем, жители деревни Искра подготовили заявление в прокуратуру. Вердикт надзорных органов должен расставить все точки над "и".