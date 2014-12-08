Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре Кирова
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 150 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся по адресу Орловская 20. То, что этот расселенный дом портит вид города, однозначно. Но самое главное, территория не огорожена и сюда может зайти абсолютно любой. Пожалуйста, заходи кто хочешь. Эти заброшенные дома излюбленное место лиц без определенного места жительства и подрастающего поколения. Открытый огонь или брошенный окурок могут вызвать пожар».
Встреча с обитателем здешнего дома не заставила себя долго ждать. Как нам удалось выяснить из очень короткой беседы, молодой человек живет в доме уже два дня и никакого дискомфорта не ощущает. Кстати, жильцы соседних домов подтвердили нашей съемочной группе, что эти заброшенные дома пользуются огромной популярностью у определенной категории лиц.
НИКОЛАЙ:
«Вечерами можно встретить. Видно, что бездомные ходят, алкоголики. Они не церемонятся, мусорят, тару здесь и выкидывают».
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По адресу Урицкого 10 а ситуация практически схожая. Не смотря на то, что парадный вход заколочен через разбитое окно вполне можно забраться в заброшенный дом».
На первом этаже этого дома разбиты все окна, но на втором этаже видно, что между рамами находятся матрасы. Можно предположить, что у этой комнаты есть свой обитатель. До первого июля следующего года в Первомайском районе должны снести семь аварийных и разрушенных домов.
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА:
«Прокуратурой Первомайского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что администрацией города не организован снос аварийных расселенных домов в сроки предусмотренные программами расселения. Указанное нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную и безопасную среду обитания. Прокурором района направлено в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию организовать снос аварийных домов на территории Первомайского района».
Добавим, что исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.
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