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Новости / Общество

Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре Кирова

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 150 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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До первого июля следующего года в Кирове должны снести семь аварийных разрушенных дома. Как убедилась наша съемочная группа, дома-призраки после расселения жильцов становятся прибежищем для определенного круга лиц и представляют опасность для детей и подростков.

Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре КироваМИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся по адресу Орловская 20. То, что этот расселенный дом портит вид города, однозначно. Но самое главное, территория не огорожена и сюда может зайти абсолютно любой. Пожалуйста, заходи кто хочешь. Эти заброшенные дома излюбленное место лиц без определенного места жительства и подрастающего поколения. Открытый огонь или брошенный окурок могут вызвать пожар».

Встреча с обитателем здешнего дома не заставила себя долго ждать. Как нам удалось выяснить из очень короткой беседы, молодой человек живет в доме уже два дня и никакого дискомфорта не ощущает. Кстати, жильцы соседних домов подтвердили нашей съемочной группе, что эти заброшенные дома пользуются огромной популярностью у определенной категории лиц.

Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре КироваНИКОЛАЙ:
«Вечерами можно встретить. Видно, что бездомные ходят, алкоголики. Они не церемонятся, мусорят, тару здесь и выкидывают».

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По адресу Урицкого 10 а ситуация практически схожая. Не смотря на то, что парадный вход заколочен через разбитое окно вполне можно забраться в заброшенный дом».

На первом этаже этого дома разбиты все окна, но на втором этаже видно, что между рамами находятся матрасы. Можно предположить, что у этой комнаты есть свой обитатель. До первого июля следующего года в Первомайском районе должны снести семь аварийных и разрушенных домов.

Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре КироваЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА:
«Прокуратурой Первомайского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что администрацией города не организован снос аварийных расселенных домов в сроки предусмотренные программами расселения. Указанное нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную и безопасную среду обитания. Прокурором района направлено в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию организовать снос аварийных домов на территории Первомайского района».
 
Добавим, что исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.


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