Прокуратура обязала муниципалитет снести семь домов-призраков в центре Кирова

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До первого июля следующего года в Кирове должны снести семь аварийных разрушенных дома. Как убедилась наша съемочная группа, дома-призраки после расселения жильцов становятся прибежищем для определенного круга лиц и представляют опасность для детей и подростков.Встреча с обитателем здешнего дома не заставила себя долго ждать. Как нам удалось выяснить из очень короткой беседы, молодой человек живет в доме уже два дня и никакого дискомфорта не ощущает. Кстати, жильцы соседних домов подтвердили нашей съемочной группе, что эти заброшенные дома пользуются огромной популярностью у определенной категории лиц.На первом этаже этого дома разбиты все окна, но на втором этаже видно, что между рамами находятся матрасы. Можно предположить, что у этой комнаты есть свой обитатель. До первого июля следующего года в Первомайском районе должны снести семь аварийных и разрушенных домов.Добавим, что исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.