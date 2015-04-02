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Новости / Общество

В Кирове появилась еще одна "умная" остановка

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове появилась еще одна "умная" остановка. Информационное табло подключили у Коневского рынка. Всего до конца года заработает десять электронных устройств.

Экран совсем скоро начнет показывать время прибытия автобусов и троллейбусов именно на эту остановку. Данные будут передаваться благодаря системе Глонасс.

В Кирове появилась еще одна "умная" остановкаАЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. КИРОВА:
«Все это работает в онлайн-режиме с интервалом в 20 секунд, сервер все это обрабатывает. Степень точности самая высокая по России».

Отметим, что система светодиодов позволит видеть информацию даже при яркой солнечной погоде. Устройство изготовлено из антивандальных материалов и работает в любых климатических условиях. В этом году вместе с этой заработают еще 10 новых экранов.

АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. КИРОВА:
«Все 10 остановок уже установлены, сейчас мы ведем работы по подключению энергии к ним, это достаточно непростой процесс, потому что нужно провести согласование, соблюсти определенные нормативы, поэтому просим всех набраться терпения, до конца года все экраны будут запущены в полноценную эксплуатацию».

Отметим, в первую очередь "умные" остановки устанавливаются там, где пассажиропоток составляет не менее полутора тысяч человек в день. Электронные устройства приобретены в рамках муниципального контракта, стоимость одного составляет около 89 тысяч рублей.


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