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В Кирове появилась еще одна "умная" остановка. Информационное табло подключили у Коневского рынка. Всего до конца года заработает десять электронных устройств.Экран совсем скоро начнет показывать время прибытия автобусов и троллейбусов именно на эту остановку. Данные будут передаваться благодаря системе Глонасс.Отметим, что система светодиодов позволит видеть информацию даже при яркой солнечной погоде. Устройство изготовлено из антивандальных материалов и работает в любых климатических условиях. В этом году вместе с этой заработают еще 10 новых экранов.Отметим, в первую очередь "умные" остановки устанавливаются там, где пассажиропоток составляет не менее полутора тысяч человек в день. Электронные устройства приобретены в рамках муниципального контракта, стоимость одного составляет около 89 тысяч рублей.