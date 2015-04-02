В Кирове появилась еще одна "умная" остановка
Сегодня, 10:23 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Экран совсем скоро начнет показывать время прибытия автобусов и троллейбусов именно на эту остановку. Данные будут передаваться благодаря системе Глонасс.
АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. КИРОВА:
«Все это работает в онлайн-режиме с интервалом в 20 секунд, сервер все это обрабатывает. Степень точности самая высокая по России».
Отметим, что система светодиодов позволит видеть информацию даже при яркой солнечной погоде. Устройство изготовлено из антивандальных материалов и работает в любых климатических условиях. В этом году вместе с этой заработают еще 10 новых экранов.
АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. КИРОВА:
«Все 10 остановок уже установлены, сейчас мы ведем работы по подключению энергии к ним, это достаточно непростой процесс, потому что нужно провести согласование, соблюсти определенные нормативы, поэтому просим всех набраться терпения, до конца года все экраны будут запущены в полноценную эксплуатацию».
Отметим, в первую очередь "умные" остановки устанавливаются там, где пассажиропоток составляет не менее полутора тысяч человек в день. Электронные устройства приобретены в рамках муниципального контракта, стоимость одного составляет около 89 тысяч рублей.
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