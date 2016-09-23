Открытие «Лесного многоборья» в Советске

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В Советске прошло торжественное открытие «Лесного многоборья». На профессиональные соревнования приехали будущие специалисты лесной отрасли из разных регионов России.Лесное многоборье - соревнования федерального уровня. Каждый год они проводятся в разных городах России под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. В этом году принимать крупные состязания выпала честь нашей области.И поднимать ее участники намерены уже в скором времени. На площадке Суводского лесхоз-техникума сегодня собрались представители многих российских регионов. Санкт-Петербург, Московская область, Йошкар-Ола и даже Архангельск. Некоторые студенты в Кирове уже не в первый раз.Впереди студентов ждут несколько дней соревнований и к кому удача повернется на этот раз - предсказать сложно. В программе - имитация тушения лесного пожара, отвод и таксация лесосеки в спелых лесостоях, проведение государственного лесного контроля и многие другие практические задания. А начать соревнования решили с посадки деревьев.Прежде чем этот самый материал студенты начнут высаживать, им необходимо отмерить свою территорию, обозначить ее контрольными столбами и только после этого приступать к работе. По мнению представителей федерального агентства лесного хозяйства, подобные соревнования имеют колоссальный образовательный потенциал.Площадка для проведения соревнований тоже была выбрана не случайно. Суводский лесхоз-техникум более 120 лет занимается подготовкой специалистов лесной отрасли.Соревнования продлятся до 13-го октября включительно. В последний день будут проводиться соревнования по работам на лесосеке и торжественное награждение победителей.