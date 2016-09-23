Открытие «Лесного многоборья» в Советске
Сегодня, 10:26 | Просмотров: 130 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Лесное многоборье - соревнования федерального уровня. Каждый год они проводятся в разных городах России под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. В этом году принимать крупные состязания выпала честь нашей области.
СЕРГЕЙ САЛИН, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Глядя на вас хочется чувствовать, что к нам на смену идут грамотные специалисты, которые в ближайшее время вольются в наши ряды. Будут также и дальше развивать лесное хозяйство, поднимать его на более высокий уровень. Хочу пожелать вам успехов, во всех ваших соревнованиях, которые вы будете проходить, пожелать победы, счастья и пусть победит сильнейший».
И поднимать ее участники намерены уже в скором времени. На площадке Суводского лесхоз-техникума сегодня собрались представители многих российских регионов. Санкт-Петербург, Московская область, Йошкар-Ола и даже Архангельск. Некоторые студенты в Кирове уже не в первый раз.
ДМИТРИЙ МАНЖЕЛИЙ, Г. ВОРОНЕЖ:
«Ну, вообще я слышал, что тут заготовкой древесины занимаются. Я собираюсь тут работать в будущем. Ну, по специальности, естественно. Ну, я у отца буду работать. Он в кировской области, да, предприниматель. Он составляет проекты для заготовки древесины. Таксация лесов, лесовосстановление».
АЛЕКСЕЙ ДОМРАЧЕВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЛЕСОВОДСТВА И ЛЕСОУСТРОЙСТВА ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«У меня специализация таксация и лесоустройство, то есть я в кировских лесах бывал, но вот только по таксации по лесоустройству. На соревнованиях, конечно, участвовал, но в других регионах. В частности у нас в Поволжском технологическом университете в прошлом году были соревнования этого же уровня. Там мы первое место заняли».
Впереди студентов ждут несколько дней соревнований и к кому удача повернется на этот раз - предсказать сложно. В программе - имитация тушения лесного пожара, отвод и таксация лесосеки в спелых лесостоях, проведение государственного лесного контроля и многие другие практические задания. А начать соревнования решили с посадки деревьев.
- Значит, у нас рыбинский и пензенский колледжи начинают старт. Значит, начинаем ребята оттуда, где у нас посадочный материал.
Прежде чем этот самый материал студенты начнут высаживать, им необходимо отмерить свою территорию, обозначить ее контрольными столбами и только после этого приступать к работе. По мнению представителей федерального агентства лесного хозяйства, подобные соревнования имеют колоссальный образовательный потенциал.
АЛЕКСАНДР ПАНФИЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Всероссийский конкурс «подрост», там участники выступают, по сути дела, с дипломными работами. То есть они просто выходят и рассказывают о той, или иной проделанной работе делают доклад. Это же соревнование, оно происходит в лесу. Когда совершенно конкретные работы, нам удалось погрузить в такую соревновательную среду. Я, например аналогов подобных лесному многоборью соревнований, я просто не знаю там в других странах».
Площадка для проведения соревнований тоже была выбрана не случайно. Суводский лесхоз-техникум более 120 лет занимается подготовкой специалистов лесной отрасли.
ТАТЬЯНА ПОРУБОВА, ДИРЕКТОР КОГПОБУ «СУВОДСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»:
«Техникум обладает очень хорошей материально-технической базой. У нас есть лесной участок, у нас есть хозяйство, есть охотхозяйство, которое более 52 тысяч ГА. То есть все то, что должно соответствовать программе обучения специалистов лесного хозяйства».
Соревнования продлятся до 13-го октября включительно. В последний день будут проводиться соревнования по работам на лесосеке и торжественное награждение победителей.
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