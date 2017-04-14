Жители Котельнича жалуются на нерегулярный вывоз бытовых отходов
Сегодня, 15:07 | Просмотров: 46 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче назревает серьезная экологическая проблема. Контейнерные площадки для мусора все чаще превращаются в большие свалки. Крупногабаритные отходы не вывозятся, и складируются рядом с бачками. По куче мусора бегают крысы, а поблизости жилые дома и буквально рядом - детский сад.
- Везде так валяется. Они редко убираются.
ТАМАРА САФРОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КОТЕЛЬНИЧА:
«С лета началось это, и все сваливают и сваливают. Скоро проехать будет нельзя. Даже ботву помидорную кидают».
Этой контейнерной площадкой пользуются не только те люди, у которых заключен договор на вывоз ТБО. Сюда частенько выбрасывают мусор люди, не имеющие к ней никакого отношения. Это одна из основных причин образования свалки. Представитель управления ЖКХ Котельнича сообщил нам по телефону, что подрядчик, который по договору вывозит мусор, знает о проблеме.
СЕРГЕЙ МИЛЬЧАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Предупреждение мы отправили ему. Я даже могу сказать когда. 25 сентября он все получил».
Добавим, что у городских властей накоплен большой долг перед предпринимателем, который вывозит твердые бытовые отходы. Из-за дефицита городского бюджета задолженность перед подрядчиком превышает 2 миллиона рублей.
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