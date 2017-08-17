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Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 194 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее. Подрядчик готов выполнить мероприятия сверх плана, вложив 200 миллионов рублей из собственных средств.

На путепроводе продолжается монтаж железобетонных балок пролётов на чистопрудненской стороне. До конца года также начнутся работы по отсыпке насыпи рядом с опорой № 12.

Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрееВЛАДИМИР ШУШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«Планируем на 100% завершить объем сборки, надвижки, опускания металлических конструкций пролетного строения в этом году, это на опоре № 4».

В связи с тем, что уже расселен дом на Комсомольской, 101, в активную фазу вступят и работы со стороны центра города.

ВЛАДИМИР ШУШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КТФ "МОСТООТРЯД-46":
"Со следующей недели демонтаж вступает в более активную фазу, завозится серьезная техника, которая будет заниматься разборкой здания, рассчитываем, что до конца октября до фундамента этого здания не будет, и это позволит нам, что мы не планировали в этом году, начать сооружение свайных оснований опоры № 1 и 2".
 
 
Что касается других расселяемых домов, до сих пор договориться удалось не со всеми жильцами. И 15 человек пока так и остаются в своих квартирах.

Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрееОКСАНА ШАМОВСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МКУ "УКС":
«Ряд собственников отказывались от получения денежных средств на расчетные счета, мы прошли судебный путь, сейчас есть решение суда, что мы можем денежные средства перечислить на депозит нотариуса».

Глава города Кирова подчеркнула, что подход во всех случаях должен быть не формальный, а индивидуальный.

Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрееЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Работу мы не прекращаем, с людьми надо разговаривать и пытаться помогать им, найти варианты для их дальнейшего размещения и жилья».

На совещании также поднимался и вопрос прокладки дополнительной, дублирующей трассы в микрорайоне Чистые Пруды. Решение о строительстве пока не принято. Есть необходимость провести дополнительные расчеты и средств, и сроков, и планируемых объемов работ по созданию «дублера».

Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрееРОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Этот вопрос останется, но перейдет на следующий год, остановка общественного транспорта, которая располагается посередине этой дороги, будет на момент производства работ переноситься в район строящегося храма».

В целом же, работы на путепроводе выполняются с опережением графика. И чтобы не терять время, «Мостоотряд-46» готов в этом году реализовать объемы строительства сверх плана, вложив собственные средства - 200 миллионов рублей. С последующей компенсацией этих затрат в 2018 году, в рамках финансирования проекта. Отметим, что в следующем году подрядчик планирует запустить движение транспорта - еще до сдачи объекта в эксплуатацию.

ВЛАДИМИР ШУШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«Сделать первоначальный слой асфальта, чтобы снять напряженность, которая сегодня по улице Комсомольской, в частности, существует».

Добавим, что на сегодня из выделенного в текущем году объема средств, а это 684 миллиона рублей, на строительстве этого важнейшего для города объекта освоено около 60%.


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