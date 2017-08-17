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"Со следующей недели демонтаж вступает в более активную фазу, завозится серьезная техника, которая будет заниматься разборкой здания, рассчитываем, что до конца октября до фундамента этого здания не будет, и это позволит нам, что мы не планировали в этом году, начать сооружение свайных оснований опоры № 1 и 2".

Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее. Подрядчик готов выполнить мероприятия сверх плана, вложив 200 миллионов рублей из собственных средств.На путепроводе продолжается монтаж железобетонных балок пролётов на чистопрудненской стороне. До конца года также начнутся работы по отсыпке насыпи рядом с опорой № 12.В связи с тем, что уже расселен дом на Комсомольской, 101, в активную фазу вступят и работы со стороны центра города.Что касается других расселяемых домов, до сих пор договориться удалось не со всеми жильцами. И 15 человек пока так и остаются в своих квартирах.Глава города Кирова подчеркнула, что подход во всех случаях должен быть не формальный, а индивидуальный.На совещании также поднимался и вопрос прокладки дополнительной, дублирующей трассы в микрорайоне Чистые Пруды. Решение о строительстве пока не принято. Есть необходимость провести дополнительные расчеты и средств, и сроков, и планируемых объемов работ по созданию «дублера».В целом же, работы на путепроводе выполняются с опережением графика. И чтобы не терять время, «Мостоотряд-46» готов в этом году реализовать объемы строительства сверх плана, вложив собственные средства - 200 миллионов рублей. С последующей компенсацией этих затрат в 2018 году, в рамках финансирования проекта. Отметим, что в следующем году подрядчик планирует запустить движение транспорта - еще до сдачи объекта в эксплуатацию.Добавим, что на сегодня из выделенного в текущем году объема средств, а это 684 миллиона рублей, на строительстве этого важнейшего для города объекта освоено около 60%.