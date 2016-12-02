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В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рек. Подготовительные работы уже начались. Почему органы власти озабочены состоянием малых рек, и как планируют их обустраивать?Одна из задач Министерства охраны окружающей среды Кировской области - обеспечение экологической безопасности. И инспекция аналитического контроля успешно в этом помогает. Лаборатория проводит химические, токсикологические и морфологические анализы различных объектов окружающей среды, включая водные.Например, тут измеряют содержание тяжелых металлов в воде, почве, воздухе. На данный момент определяется марганец.Если театр начинается с вешалки, то анализ, конечно, с взятия пробы.В Кирове около десяти малых рек, и их проверяют два раза в год: летом и осенью. Берут пробы и отправляют их в лабораторию на химический анализ, по результатам которых и определяется качество воды в водоемах.Министерство охраны окружающей среды области уже почти десять лет занимается расчисткой малых рек с целью улучшения их состояния.Для решения проблемы по инициативе губернатора Игоря Васильева принято решение создания Ленточных парков на базе малых рек. Уже водоемы обследованы и принято решение начать расчистку с реки Хлыновки за счет федеральных средств. Одновременно администрацией Кирова планируется обустройство прилегающих территорий.Пока идет лишь подготовительный этап. Реализация проекта запланирована на 2019 год. Однако в Кировской области уже есть положительный пример подобного мероприятия.Эти работы будут проводиться для создания благоприятной городской среды и обеспечения чистоты малых рек. Тогда у кировчан будет еще больше зеленых зон отдыха.