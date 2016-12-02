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Новости / Общество

В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рек

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 126 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рек. Подготовительные работы уже начались. Почему органы власти озабочены состоянием малых рек, и как планируют их обустраивать?

Одна из задач Министерства охраны окружающей среды Кировской области - обеспечение экологической безопасности. И инспекция аналитического контроля успешно в этом помогает. Лаборатория проводит химические, токсикологические и морфологические анализы различных объектов окружающей среды, включая водные.

В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рекЕЛЕНА ПЕТУХОВА, НАЧАЛЬНИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:
«По воде мы делаем примерно анализы по 100 показателям. По 60 показателям мы определяем в почве, твердых отходах и грунтах».

Например, тут измеряют содержание тяжелых металлов в воде, почве, воздухе. На данный момент определяется марганец.

В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рекМИХАИЛ СОКОЛОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:
«Раствор распыляется в пламя газовой горелки, где все вещества разрушаются, затем с помощью специальной лампы определяется содержание вещества».

Если театр начинается с вешалки, то анализ, конечно, с взятия пробы.

В Кирове около десяти малых рек, и их проверяют два раза в год: летом и осенью. Берут пробы и отправляют их в лабораторию на химический анализ, по результатам которых и определяется качество воды в водоемах.

В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рекПАВЕЛ ГОРЧЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Состояние малых рек Кирова не очень хорошее. Накладывают отпечаток антропогенные нагрузки на малые реки».

Министерство охраны окружающей среды области уже почти десять лет занимается расчисткой малых рек с целью улучшения их состояния.

В Кирове появятся ленточные парки на базе малых рекАЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Малые реки проходят по территории населенных пунктов, они захламлены, и земли не востребованы. И были ситуации, что реки расчищали, а через 2-3 года ситуация повторялась».

Для решения проблемы по инициативе губернатора Игоря Васильева принято решение создания Ленточных парков на базе малых рек. Уже водоемы обследованы и принято решение начать расчистку с реки Хлыновки за счет федеральных средств. Одновременно администрацией Кирова планируется обустройство прилегающих территорий.

АЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должны быть зоны отдыха вдоль береговых полос, обустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, освещение, плюс зеленые карманы, где земельные участки позволяют это сделать».

Пока идет лишь подготовительный этап. Реализация проекта запланирована на 2019 год. Однако в Кировской области уже есть положительный пример подобного мероприятия.

ПАВЕЛ ГОРЧЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В свое время была расчищена река Балакиревица в Котельниче. Там в итоге был построен Динопарк».

Эти работы будут проводиться для создания благоприятной городской среды и обеспечения чистоты малых рек. Тогда у кировчан будет еще больше зеленых зон отдыха.


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