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Новости / Общество

В Кировской области начинается осенний призыв

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 220 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области начинается осенний призыв. В армию планируют отправить более тысячи человек.

Выполнение задания на призыв будет сложным, но выполнимым, считают военные. Не менее 20% от новобранцев должны соответствовать категории здоровья А-1, то есть быть не только полностью здоровыми, но и обладать высокими морально-деловыми и психологическими качествами. Отправка в войска будет организована следующим образом: 30% призывников в октябре, 40% в ноябре и 30% в декабре.
При этом большая часть новобранцев отправится проходить службу на территории Центрального, Восточного и Западного военных округов.

В Кировской области начинается осенний призывАНДРЕЙ ПЛИТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область традиционно занимает высокое место по качеству и полноте призыва. Я надеюсь, что та призывная компания, которая проводится осенью 2017 года, позволит это высокое место сохранить и удержать».
 
В этом году от Кировской области в Президентский полк пойдут служить 15 человек, это больше чем в предыдущие годы. Еще одна приятная новость - перемены в обмундировании. Раньше новобранцев, попадавших под осенний призыв, одевали в легкую, неутепленную форму. При этом солдатам приходилось путешествовать  до места службы порой в очень неуютных условиях, когда температура на улице опускалась до -20, -30 градусов.

В Кировской области начинается осенний призывЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерством обороны принято решение комплектовать призывников полностью зимним обмундированием. Это нижнее белье с начёсом и утепленные зимние берцы».

Родителям не стоит беспокоиться о питании новобранцев во время их пребывания на сборном пункте. Трехразовое горячее питание гарантировано в столовой. Кроме того, каждому призывнику выдаются по его просьбе сим-карты разных мобильных операторов для того, чтобы они могли в любой момент связаться с домом.

В Кировской области начинается осенний призывВЛАДИМИР БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИЗЫВА:
«Это называется "позвони маме". Где бы призывник не находился, он без роуминга может позвонить родителям. Не надо армии бояться, надо служить и возвращаться через год домой».
 
В военном комиссариате отметили, что в последнее время в городе начали работать организации, которые за вознаграждение обещают помочь освободить призывника от службы в армии. Деньги просят немалые, а гарантий никаких.

ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кампания проводится по вымогательству денег у малообразованных граждан. Все вопросы по поводу освобождения от армии решаются в областной призывной комиссии. Будь то по состоянию здоровья, или какие-то другие моменты».
 
Добавим, что кроме службы по призыву новобранцы могут сразу же поступить на службу в вооруженные силы по контракту и получать за свою работу достойную зарплату. Правда, в этом случае служить в армии придется два года, а не один.


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