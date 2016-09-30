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В Кировской области начинается осенний призыв. В армию планируют отправить более тысячи человек.Выполнение задания на призыв будет сложным, но выполнимым, считают военные. Не менее 20% от новобранцев должны соответствовать категории здоровья А-1, то есть быть не только полностью здоровыми, но и обладать высокими морально-деловыми и психологическими качествами. Отправка в войска будет организована следующим образом: 30% призывников в октябре, 40% в ноябре и 30% в декабре.При этом большая часть новобранцев отправится проходить службу на территории Центрального, Восточного и Западного военных округов.В этом году от Кировской области в Президентский полк пойдут служить 15 человек, это больше чем в предыдущие годы. Еще одна приятная новость - перемены в обмундировании. Раньше новобранцев, попадавших под осенний призыв, одевали в легкую, неутепленную форму. При этом солдатам приходилось путешествовать до места службы порой в очень неуютных условиях, когда температура на улице опускалась до -20, -30 градусов.Родителям не стоит беспокоиться о питании новобранцев во время их пребывания на сборном пункте. Трехразовое горячее питание гарантировано в столовой. Кроме того, каждому призывнику выдаются по его просьбе сим-карты разных мобильных операторов для того, чтобы они могли в любой момент связаться с домом.В военном комиссариате отметили, что в последнее время в городе начали работать организации, которые за вознаграждение обещают помочь освободить призывника от службы в армии. Деньги просят немалые, а гарантий никаких.Добавим, что кроме службы по призыву новобранцы могут сразу же поступить на службу в вооруженные силы по контракту и получать за свою работу достойную зарплату. Правда, в этом случае служить в армии придется два года, а не один.