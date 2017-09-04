В парке Гагарина открыли детскую космическую площадку
Сегодня, 10:28 | Просмотров: 119 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Еще один уголок для отдыха детей в Кирове открылся неподалёку от Филармонии, на территории Гагаринского парка. Здесь всегда шумно и весело. Вокруг детской площадки установлено дополнительное светодиодное освещение, поэтому малыши могут играть до самого вечера.
- Конечно, это хорошо, бесплатно, не то, что там!
- Мы в восторге, нам все нравится.
- Покрытие хорошее сделали, качественное. Побольше бы в нашем городе таких площадок.
Площадка была установлена на средства территориального управления по Первомайскому району. Городская администрация планирует продолжить развитие мест для семейного отдыха в парке. Так, скоро здесь появится большая горка, пригодная для круглогодичного использования.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Сегодня мы официально передаем эту детскую площадку вам. Я думаю, на этом мы не остановимся и в ближайшее время продолжим развитие территории Гагаринского парка».
В будущем поблизости появится песочница, благоустроены газоны. Причем, агротехнические сроки позволяют заняться озеленением уже в этом году.
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