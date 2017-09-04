В парке Гагарина открыли детскую космическую площадку

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В парке имени Гагарина сегодня можно побывать на «космической» площадке. Тематический игровой комплекс создан для юных кировчан.Еще один уголок для отдыха детей в Кирове открылся неподалёку от Филармонии, на территории Гагаринского парка. Здесь всегда шумно и весело. Вокруг детской площадки установлено дополнительное светодиодное освещение, поэтому малыши могут играть до самого вечера.Площадка была установлена на средства территориального управления по Первомайскому району. Городская администрация планирует продолжить развитие мест для семейного отдыха в парке. Так, скоро здесь появится большая горка, пригодная для круглогодичного использования.В будущем поблизости появится песочница, благоустроены газоны. Причем, агротехнические сроки позволяют заняться озеленением уже в этом году.