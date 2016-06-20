Требуется помощь неравнодушных людей тяжело больному ребенку Гене Костюхину

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ЕЛЕНА МАЛАХОВА НЕВРОЛОГ ИМТ (Г. МОСКВА):

"Ребенка нужно госпитализировать для тщательного обследования и подбора противосудорожной терапии. Сейчас надо добиться уменьшения количества приступов. В дальнейшем, возможно, достичь длительной ремиссии".

ГТРК "Вятка" и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно смс-сообщений со словом "ДЕТИ" на номер 5542. В вашей помощи нуждается Гена Костюхин. Подробнее о проблеме мальчика и о том, как ему помочь, в нашем следующем сюжете.Математика - любимый школьный предмет Гены Костюхина. Мальчику 7 лет, в этом году он впервые сел за парту. В школе ему очень нравится, правда болезнь портит картину. До пяти лет Гена хорошо рос и развивался, лишь иногда слегка дрожали руки.После этого Гене поставили диагноз - симптоматическая эпилепсия. За восемь месяцев обследования и лечения - никаких результатов, приступы повторялись. Только в этом году удалось остановить тяжелые приступы. Однако на фоне эпилепсии резко ухудшилась память.Вылечить Гену можно. Для этого требуется 199 тысяч 430 рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта Русфонд соберут большую часть, не хватает лишь 39 тысяч. Вы можете помочь мальчику, отправив сообщение на короткий номер 5542 со словом ДЕТИ.Помочь Гене осуществить мечты можно. Отправив смс-сообщение со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе "Андроид" теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.