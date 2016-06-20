Требуется помощь неравнодушных людей тяжело больному ребенку Гене Костюхину
Сегодня, 12:20 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542
- Первый пример.
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Математика - любимый школьный предмет Гены Костюхина. Мальчику 7 лет, в этом году он впервые сел за парту. В школе ему очень нравится, правда болезнь портит картину. До пяти лет Гена хорошо рос и развивался, лишь иногда слегка дрожали руки.
ЛЮДМИЛА КОСТЮХИНА, МАМА:
«У меня единственный ребенок. Он заболел эпилепсией. Случилось это внезапно в 4 года: позвонили из садика, он там упал на прогулке, потерял сознание, был приступ».
После этого Гене поставили диагноз - симптоматическая эпилепсия. За восемь месяцев обследования и лечения - никаких результатов, приступы повторялись. Только в этом году удалось остановить тяжелые приступы. Однако на фоне эпилепсии резко ухудшилась память.
ЛЮДМИЛА КОСТЮХИНА, МАМА:
«В школе возникают трудности. От приема препаратов тормозится нервная система, поэтому снижено внимание, обучаемость».
"Ребенка нужно госпитализировать для тщательного обследования и подбора противосудорожной терапии. Сейчас надо добиться уменьшения количества приступов. В дальнейшем, возможно, достичь длительной ремиссии".
Вылечить Гену можно. Для этого требуется 199 тысяч 430 рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта Русфонд соберут большую часть, не хватает лишь 39 тысяч. Вы можете помочь мальчику, отправив сообщение на короткий номер 5542 со словом ДЕТИ.
ГЕННАДИЙ КОСТЮХИН:
«Я хочу ходить в футбол, заниматься плаванием, быть наравне со своими учениками. Еще хотел бы внимательно слушать учительницу».
Помочь Гене осуществить мечты можно. Отправив смс-сообщение со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе "Андроид" теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.
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