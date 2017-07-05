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В Кирове начал полноценную работу центр реабилитации диких птиц. Несколько месяцев назад трое кировчанок выиграли грант на реализацию этого проекта. Помощью раненым животным волонтеры занимались и раньше, но благодаря победе в конкурсе и поддержке министерства охраны окружающей среды, им удалось выйти на новый уровень.Центр реабилитации птиц — это не какое-то отдельное здание, вроде ветклиники. Основная его база находится здесь, в обычном жилом доме в селе Русское. Три девушки — выпускницы разных университетов по специальностям связанных с биологией и экологией, всегда помогали раненым животным, но решили объединить усилия в совместном проекте. А благодаря гранту от молодежного форума "iВолга" это стало возможным и с финансовой стороны.Девушкам часто помогают другие неравнодушные кировчане. И даже с одной из ветклиник у них особые условия сотрудничества. В скором времени, девушки планируют добиться и финансовой независимости от грантов.Эти перепелята и есть показатель эффективности первого инкубатора. Однако, сейчас аппарат разобран для дальнейшей модернизации. Сейчас центром содержится около 80ти птиц, большая часть из них сельскохозяйственные животные — курицы и петухи. Все они находятся на базе в Русском. Остальные 10 — это дикие птицы, многие из которых уже никогда не вернутся в дикую природу. Например, вот эта чайка, со сломанным крылом или утка, которая не может ходить. Сегодня Гузель привезла в Русское еще одного питомца — стрижа.Снова летать он уже не сможет. Но ему повезло - он оказался в надежных и заботливых руках. К слову, помогают девушки не только птицам. В небольшом хозяйстве можно найти и декоративных кроликов, от которых отказались владельцы. А в скором времени тут будут жить и домашние лисы.