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В Кирове начал полноценную работу центр реабилитации диких птиц

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 50 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове начал полноценную работу центр реабилитации диких птиц. Несколько месяцев назад трое кировчанок выиграли грант на реализацию этого проекта. Помощью раненым животным волонтеры занимались и раньше, но благодаря победе в конкурсе и поддержке министерства охраны окружающей среды, им удалось выйти на новый уровень.

Центр реабилитации птиц — это не какое-то отдельное здание, вроде ветклиники. Основная его база находится здесь, в обычном жилом доме в селе Русское. Три девушки — выпускницы разных университетов по специальностям связанных с биологией и экологией, всегда помогали раненым животным, но решили объединить усилия в совместном проекте. А благодаря гранту от молодежного форума "iВолга" это стало возможным и с финансовой стороны.

В Кирове начал полноценную работу центр реабилитации диких птицГУЗЕЛЬ ЗАРИПОВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА:
«Получили грант 200 тысяч, деньги гранта уже частично реализованы, на строительство, на стройматериалы для строительства вольеров, для обустройства помещений для содержания сельхозптицы, на покупку оборудования, для этих помещений, также на лекарства для птиц, на услуги ветеринарных врачей. На корма для птиц и животных».

Девушкам часто помогают другие неравнодушные кировчане. И даже с одной из ветклиник у них особые условия сотрудничества. В скором времени, девушки планируют добиться и финансовой независимости от грантов.

В Кирове начал полноценную работу центр реабилитации диких птицЕЛЕНА РЫЖОВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА:
«Выйти на самообеспечение через продажу древесных саженцев, которые мы тут тоже сами производим, черенкуем кустарники плодовые и декоративные. И продажа перепиленного мяса и яйца. В принципе сейчас мы...первый у нас инкубатор был сделан самими на 5 тысяч яиц, из старого холодильника, но в принципе он оказался очень эффективным».

Эти перепелята и есть показатель эффективности первого инкубатора. Однако, сейчас аппарат разобран для дальнейшей модернизации. Сейчас центром содержится около 80ти птиц, большая часть из них сельскохозяйственные животные — курицы и петухи. Все они находятся на базе в Русском. Остальные 10 — это дикие птицы, многие из которых уже никогда не вернутся в дикую природу. Например, вот эта чайка, со сломанным крылом или утка, которая не может ходить. Сегодня Гузель привезла в Русское еще одного питомца — стрижа.

ГУЗЕЛЬ ЗАРИПОВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА:
«Там было не очень сильное смещение, осколок кости он вышел наружу, и появилась рана на крыле. И поскольку он у людей находился ну где-то полтора дня, то успело пойти нагноение. И у него был курс антибиотиков. Крыло тоже фиксировали мы, но в итоге все равно не получилось срастить так, как нужно».

Снова летать он уже не сможет. Но ему повезло - он оказался в надежных и заботливых руках. К слову, помогают девушки не только птицам. В небольшом хозяйстве можно найти и декоративных кроликов, от которых отказались владельцы. А в скором времени тут будут жить и домашние лисы.


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