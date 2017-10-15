В областном центре состоялось официальное открытие "Солнечного берега"

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"Солнечный берег" официально сдан. Строительство микрорайона продолжалось более семи лет.Этого дня с нетерпением ждали около 9 тысяч человек. Больше семи лет компания - застройщик работала над возведением жилых домов на 2700 квартир и благоустройством набережной и детских площадок.Митрополит Вятский и слободской Марк освятил новый микрорайон и благословил его жителей. С официальным открытием Солнечного берега собственников поздравили и представители правительства региона.Сейчас задача жителей - сохранить облик микрорайона.