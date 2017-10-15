В областном центре состоялось официальное открытие "Солнечного берега"
Вчера, 10:13 | Просмотров: 149 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Под бурные аплодисменты жителей солнечного берега и наших гостей, мы торжественно открываем нашу солнечную набережную.
Этого дня с нетерпением ждали около 9 тысяч человек. Больше семи лет компания - застройщик работала над возведением жилых домов на 2700 квартир и благоустройством набережной и детских площадок.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Она не просто возводит дома, она вкладывает душу и строит микрорайоны, которые красивые, которые уютные, которые оснащены современной инфраструктурой. И конечно, Алексей Семенович, благодаря этому, город у нас приобретает современное лицо. Спасибо вам огромное».
Митрополит Вятский и слободской Марк освятил новый микрорайон и благословил его жителей. С официальным открытием Солнечного берега собственников поздравили и представители правительства региона.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Жителям, которые здесь выбрали себе квартиры, желаю от всей души счастья, здоровья и прибавления в семьях».
Сейчас задача жителей - сохранить облик микрорайона.
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