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В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

Вчера, 10:14 | Просмотров: 221 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Наиболее отличившиеся получили заслуженные награды.

- Край без любимого, горы без вершин, песня без души.....

Всех, пришедших на праздник в фойе Дома Культуры Родина встречал духовой оркестр, который играл популярные песни из советских кинофильмов. Сфера сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - ключевая для экономики региона. В Кировской области работает свыше 10 000 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, включая потребительские кооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства, плюс 168 тысяч личных подсобных хозяйств.

Вклад в региональный валовый продукт от села достигает 10%. Не удивительно, что на день работника сельского хозяйства зал в Доме культуры "Родина" полон. Со своими пожеланиями к аграриям обратился и министр сельского хозяйства региона.

В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленностиАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое дорогое в жизни здоровье. И все зависит от нас. Я желаю всем аграриям хорошей погоды. И не только на улице, в поле. Я желаю всем хорошей погоды в доме».
 
Молочное животноводство - флагман сельскохозяйственной промышленности региона и повод для справедливой гордости всем, кто причастен к этой работе. По объему производства молока в сельхоз организациях наш регион занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе после Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Заготовка кормов в этом дождливое и холодное лето была непростой, но аграрии справились со сложной задачей.

В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленностиВЛАДИМИР ЯГОВКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГРАРНОГО КОМИТЕТА ЗАКСОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Традиционно крестьяне подводят итоги вегетационного периода. Радует, что урожай не хуже прошлого года, несмотря на погоду. Есть хороший задел, чтобы сохранить высокие позиции животноводства в Кировской области».
 
Несмотря на трудности в экономике, в Кировской области продолжается процесс модернизации сельскохозяйственного производства, его технического и технологического перевооружения, строятся новые фермы, увеличиваются надои, растет поголовье скота.

В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленностиАЛЕКСАНДР ЧУРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От имени нашего губернатора, Правительства Кировской области позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пожелать всего самого теплого и выразить самые искренние слова благодарности за ваш труд. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, наши сельскохозяйственные предприятия достойно провели этот год».

Сегодня Аграрно-промышленный комплекс - один из самых динамичных секторов экономики нашей области. Сохраняется тенденция роста выпуска основных видов пищевых продуктов, расширяются посевные площади, появляются новые сельхозпредприятия, которые, в рамках программы импортозамещения, делают весомый вклад в обеспечение продовольственной независимости и безопасности нашего региона и страны в целом.


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