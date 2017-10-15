В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

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В Кирове чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Наиболее отличившиеся получили заслуженные награды.Всех, пришедших на праздник в фойе Дома Культуры Родина встречал духовой оркестр, который играл популярные песни из советских кинофильмов. Сфера сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - ключевая для экономики региона. В Кировской области работает свыше 10 000 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, включая потребительские кооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства, плюс 168 тысяч личных подсобных хозяйств.Вклад в региональный валовый продукт от села достигает 10%. Не удивительно, что на день работника сельского хозяйства зал в Доме культуры "Родина" полон. Со своими пожеланиями к аграриям обратился и министр сельского хозяйства региона.Молочное животноводство - флагман сельскохозяйственной промышленности региона и повод для справедливой гордости всем, кто причастен к этой работе. По объему производства молока в сельхоз организациях наш регион занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе после Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Заготовка кормов в этом дождливое и холодное лето была непростой, но аграрии справились со сложной задачей.Несмотря на трудности в экономике, в Кировской области продолжается процесс модернизации сельскохозяйственного производства, его технического и технологического перевооружения, строятся новые фермы, увеличиваются надои, растет поголовье скота.Сегодня Аграрно-промышленный комплекс - один из самых динамичных секторов экономики нашей области. Сохраняется тенденция роста выпуска основных видов пищевых продуктов, расширяются посевные площади, появляются новые сельхозпредприятия, которые, в рамках программы импортозамещения, делают весомый вклад в обеспечение продовольственной независимости и безопасности нашего региона и страны в целом.