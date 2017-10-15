В Кирове продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтения

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В областном центре продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтения. Сегодня в библиотеке имени Герцена прошло пленарное заседание на тему "Нравственные ценности и будущее человечества".Напомним, что на прошлой неделе уже прошел ряд мероприятий, через которые красной нитью проходит тема чтений - "Нравственные ценности и будущее человечества". Весь опыт российской и мировой истории показывает, что успешное развитие любого народа невозможно без опоры на его духовные и исторические корни. И не случайно чтения проходят в библиотеке имени Герцена, где хранятся уникальные сокровища духовной культуры.Как отметили участники чтений, от того, что наше общество даст подрастающему поколению, с учетом современной реальности, будет зависеть благополучие Вятского края и нашей страны. Свято-Трифоновские чтения должны дать ответы на многие вопросы и обеспечить новый импульс государственно-церковным отношениям. Еще в своем послании президент России сказал, что нравственная основа это главное, что определяет жизнеспособность общества.Чтения продлятся по 22 октября, за эти дни пройдёт целый ряд мероприятий, круглых столов, конференций и встреч. Добавим, что традиционно в рамках Свято-Трифоновских чтений пройдут 11 Малые Трифоновские чтения по теме «Традиции и новации: история, культура, наука».