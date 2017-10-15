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Новости / Общество

В Кирове продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтения

Вчера, 14:55 | Просмотров: 137 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтения. Сегодня в библиотеке имени Герцена прошло пленарное заседание на тему "Нравственные ценности и будущее человечества".

Напомним, что на прошлой неделе уже прошел ряд мероприятий, через которые красной нитью проходит тема чтений - "Нравственные ценности и будущее человечества". Весь опыт российской и мировой истории показывает, что успешное развитие любого народа невозможно без опоры на его духовные и исторические корни. И не случайно чтения проходят в библиотеке имени Герцена, где хранятся уникальные сокровища духовной культуры.

В Кирове продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтенияАЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За время чтений гостям и участникам предстоит ответить на важные вопросы, какие уроки опыта прошлых поколений важны сегодня и сейчас. Как необходимо их использовать, чтобы у каждого жителя Вятского края укреплялся нравственный стержень. Это тот стержень, который позволяет нашему краю мирно жить и трудится представителям разных национальностей и религий».

Как отметили участники чтений, от того, что наше общество даст подрастающему поколению, с учетом современной реальности, будет зависеть благополучие Вятского края и нашей страны. Свято-Трифоновские чтения должны дать ответы на многие вопросы и обеспечить новый импульс государственно-церковным отношениям. Еще в своем послании президент России сказал, что нравственная основа это главное, что определяет жизнеспособность общества.

В Кирове продолжаются двадцать вторые Свято-Трифоновские чтенияДИМИТРИЙ СМИРНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРИАРШЕЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА:
«Телевидение гораздо эффективно, а интернет, который позволяет ребенку самому участвовать, рыться в этой помойке, превосходит телевидение. Поэтому, если священство, администрация, педагогический состав не победят это зло, то ничего не выйдет, мы обречены».

Чтения продлятся по 22 октября, за эти дни пройдёт целый ряд мероприятий, круглых столов, конференций и встреч. Добавим, что традиционно в рамках Свято-Трифоновских чтений пройдут 11 Малые Трифоновские чтения по теме «Традиции и новации: история, культура, наука».


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