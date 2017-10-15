В регионе реализуется целая система мероприятий по эко-просвещению
Вчера, 17:39 | Просмотров: 128 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Вопросы экологического образования и просвещения всегда были в приоритете у природоохранных органов. Ведь экологическое воспитание важно и для сохранения природы, и для здоровья человека. С этой целью министерство охраны окружающей среды Кировской области реализует целую систему мероприятий.
АЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь принимают участие и специалисты министерства, и библиотекари, и педагоги, и наше научное сообщество. Мы совместно готовим методические издания, научно-популярную литературу о состоянии окружающей среды».
Еще список дополняют тематические материалы. Например, экскурсии по памятникам природы Кирова и области.
- У нас в Кировской области до начала 20 века истребили бобра.
Но в последующем численность этих животных была восстановлена. Об этом и многом другом специалисты министерства рассказывают первоклассникам из 16 школы. Во время экскурсии ребята узнали, что на территории Кировской области 189 особо охраняемых природных территорий, из них 20 памятников природы находятся в областном центре. Одним из самых ярких представителей является Дуб Старожил.
ИРИНА ЗАРУБИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот дуб - великан. Он посажен в 1787 году, это 230 лет назад был посажен этот дуб».
Расположен дуб позади современного здания Ростелекома. Дерево утвердили памятником природы в 1992 году. Его отличает живописная крона. Высота - 21 метр, диаметр ствола - 104 сантиметра. Так что ребята смогли только коллективно обнять Старожила. А Клима Коротаева Дуб даже с подвиг на поэзию.
- Дуб дождя и ветра вовсе не боится, Он зеленый и очень закаленный.
Еще один из памятников природы Кирова - Дендропарк академика Рудницкого. Он был создан в 1936-37 годах по инициативе Николая Васильевича Рудницкого - одного из основоположников отечественной селекции сельскохозяйственных культур. Территория Дендрария занимает около полутора гектаров.
ЛАРИСА САВИНЦЕВА, АГРОНОМ ДЕНДРАРИЯ АКАДЕМИКА РУДНИЦКОГО:
«Цель его организации - отобрать наиболее интересные виды для озеленения Кировской области, в том числе древесные и кустарниковые растения из других регионов, других частей света. То есть здесь представлены виды северо-американского происхождения, европейского, дальне-восточного».
Добавим, что министерство охраны окружающей среды шагает в ногу со временем и выпустило электронное пособие по особо охраняемым природным территориям для школ и библиотек Кирова, а также области. В этом году 424 образовательных учреждения провели экологические уроки на основании этих материалов.
АЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тема особо охраняемых природных территорий востребована в среде педагогов, потому что это визуальный ряд, который позволяет затронуть струнки души у школьников и взрослого населения».
Важно, чтобы каждый знал природу своего региона и бережно к ней относился, чтобы любоваться уникальными памятниками могли и последующие поколения.
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