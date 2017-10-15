В регионе реализуется целая система мероприятий по эко-просвещению

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Экологическое просвещение населения на базе особо охраняемых природных территорий – одно из направлений деятельности министерства охраны окружающей среды. Яркий пример - познавательные экскурсии по памятникам природы. Вместе с первоклашками их посетила и наша съемочная группа.Вопросы экологического образования и просвещения всегда были в приоритете у природоохранных органов. Ведь экологическое воспитание важно и для сохранения природы, и для здоровья человека. С этой целью министерство охраны окружающей среды Кировской области реализует целую систему мероприятий.Еще список дополняют тематические материалы. Например, экскурсии по памятникам природы Кирова и области.Но в последующем численность этих животных была восстановлена. Об этом и многом другом специалисты министерства рассказывают первоклассникам из 16 школы. Во время экскурсии ребята узнали, что на территории Кировской области 189 особо охраняемых природных территорий, из них 20 памятников природы находятся в областном центре. Одним из самых ярких представителей является Дуб Старожил.Расположен дуб позади современного здания Ростелекома. Дерево утвердили памятником природы в 1992 году. Его отличает живописная крона. Высота - 21 метр, диаметр ствола - 104 сантиметра. Так что ребята смогли только коллективно обнять Старожила. А Клима Коротаева Дуб даже с подвиг на поэзию.Еще один из памятников природы Кирова - Дендропарк академика Рудницкого. Он был создан в 1936-37 годах по инициативе Николая Васильевича Рудницкого - одного из основоположников отечественной селекции сельскохозяйственных культур. Территория Дендрария занимает около полутора гектаров.Добавим, что министерство охраны окружающей среды шагает в ногу со временем и выпустило электронное пособие по особо охраняемым природным территориям для школ и библиотек Кирова, а также области. В этом году 424 образовательных учреждения провели экологические уроки на основании этих материалов.Важно, чтобы каждый знал природу своего региона и бережно к ней относился, чтобы любоваться уникальными памятниками могли и последующие поколения.