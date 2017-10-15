Ушла из жизни Маргарита Кремова
Сегодня, 10:04 | Просмотров: 218 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Маргарита Михайловна родилась в 1931 году в Кирове. С началом Великой Отечественной войны её родители были призваны в действующую армию. Девочка училась в школе № 22, которую в 1941 году отдали под госпиталь. И дети взяли шефство над ранеными.
МАРГАРИТА КРЕМОВА:
«Расписано: у каждого класса - своя палата. В этой палате мы дежурили, пели, кормили, ухаживали, плясали».
В 1961-ом Маргарита Кремова пришла на работу в Кировскую студию телевидения. Была редактором детских и молодежных программ. За многие годы подготовила сотни телепроектов, фильмов и очерков. Она была автором популярного музыкального проекта "Вятские зори". Вклад Маргариты Михайловна в развитие Кировского телерадиовещания оценён по достоинству. Среди наград и дипломов есть и самый дорогой - Почётный знак "За заслуги перед городом". ГТРК "Вятка" Кремова посвятила лучшие годы своей жизни.
ТАТЬЯНА ХАЛЕЗОВА РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Маргарита Михайловна - это в телевидении золотая эпоха. Я работала помощником режиссера на ее программах. Особенно запомнилась "По зову Родины". Многие ее помнят, что она на любую просьбу откликалась на 100%».
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