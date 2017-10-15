Дорога в деревню Искра Юрьянского района оказалась на частной земле

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Мы продолжаем разбираться в ситуации, которая сложилась в деревне Искра Юрьянского района, где дорога оказалась на частной земле. Артем Макаров узнал, почему собственник перекрыл проезд?Старая карта уже обветшала, но десять лет назад она отражала истинное положение дел. Исходя из этого документа, и межевалась земля. Владимир Лодыгин получил несколько участков, рядом с которыми проходила сельская дорога, но только на карте она не отмечена.Сейчас сельская дорога к деревне Искра на карте отмечена, но не совсем там, где она проходит на самом деле. Небольшой участок фактической проезжей части, метров 30-ть, а то и меньше, оказался в собственности Владимира Лодыгина.В этом году жители деревни решили собрать деньги и отремонтировать дорогу. Но обочина дороги на частном участке была перекопана без согласия собственника, так между жителями деревни разгорелся конфликт. Часть односельчан ополчилась на землевладельца. Тот в свою очередь поставил на своей земле бетонные блоки и загородил дорогу.Возмущенные жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу редакцию. Их точку зрения мы уже озвучили. Люди утверждали, что перекрыта единственная дорога, которая связывает Искру с внешним миром. Владимир Лодыгин это опровергает и показывает вторую дорогу. По ней можно выехать на трассу, но в случае, если получится проехать через грязное месиво.Эти слова подтверждают и представители местной администрации. Главный гирсовский землеустроитель показывает карту. Вторая дорога тут отмечена. Она числится на балансе.Сотрудники администрации говорят, что со временем приведут второй выезд из деревни в порядок. Отметим, сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура, а Владимир Лодыгин на время проверки раздвинул бетонные блоки, загородившие дорогу.