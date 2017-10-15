Дорога в деревню Искра Юрьянского района оказалась на частной земле
Сегодня, 17:45 | Просмотров: 66 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Старая карта уже обветшала, но десять лет назад она отражала истинное положение дел. Исходя из этого документа, и межевалась земля. Владимир Лодыгин получил несколько участков, рядом с которыми проходила сельская дорога, но только на карте она не отмечена.
- Седьмой год. Десять лет назад. Ее нет. Она по факту бесхозная была.
Сейчас сельская дорога к деревне Искра на карте отмечена, но не совсем там, где она проходит на самом деле. Небольшой участок фактической проезжей части, метров 30-ть, а то и меньше, оказался в собственности Владимира Лодыгина.
- Я местным-то жителям говорю, вы должны быть довольны, что я ее оставил вам, дорогу, когда проект делал. Это было поле сельхоз назначения.
В этом году жители деревни решили собрать деньги и отремонтировать дорогу. Но обочина дороги на частном участке была перекопана без согласия собственника, так между жителями деревни разгорелся конфликт. Часть односельчан ополчилась на землевладельца. Тот в свою очередь поставил на своей земле бетонные блоки и загородил дорогу.
ВЛАДИМИР ЛОДЫГИН:
«Я на своей территории... предупредил администрацию Гирсовского сельского поселения, что ископали у меня собственность - мои участки. Я дорогу не перекрыл полностью. Там остался перешеек, кстати, по нему уже ездят».
Возмущенные жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу редакцию. Их точку зрения мы уже озвучили. Люди утверждали, что перекрыта единственная дорога, которая связывает Искру с внешним миром. Владимир Лодыгин это опровергает и показывает вторую дорогу. По ней можно выехать на трассу, но в случае, если получится проехать через грязное месиво.
- В течении, больше года, в собственность администрации Гирсовского сельского поселения.
Эти слова подтверждают и представители местной администрации. Главный гирсовский землеустроитель показывает карту. Вторая дорога тут отмечена. Она числится на балансе.
МАРИНА ВАСЕНИНА, СПЕЦИАЛИСТ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
- Второй выезд из деревни, на бумаге он есть.
- Да. Дороги, конечно, состояние у них желает лучшего, но, если бы жители объединялись договариваться миром, это был лучший вариант.
Сотрудники администрации говорят, что со временем приведут второй выезд из деревни в порядок. Отметим, сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура, а Владимир Лодыгин на время проверки раздвинул бетонные блоки, загородившие дорогу.
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