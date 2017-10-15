В библиотеке Пушкина прошел Лицейский день

Поделиться новостью:

Познакомились с историей и традициями Царскосельского лицея, побывали на лицейском уроке и приняли участие в бальных развлечениях. В библиотеке имени Пушкина прошел Лицейский день."Мы празднуем Лицея день заветный", - воскликнул когда-то великий поэт Александр Пушкин о Царскосельском лицее - уникальном образовательном учреждении, с которого начинается история русских лицеев. Уже почти 30 лет эту традицию поддерживают и в главной муниципальной библиотеке имени Пушкина. С каждым годом она становится все актуальнее.Сегодня здесь царит особая атмосфера: цилиндры, свечи, рояль и камин - как будто сам Александр Сергеевич ненадолго вышел из зала. Данил Косолапов исполняет важную роль и, конечно, немного волнуется.Организаторы мероприятия признаются, каждый год стараются придать празднику особую изюминку, удивить. Сегодня это возможность побывать на лицейском уроке и принять участие в бальных развлечениях с участниками Пушкинской студии старинного танца.Добавим, что лицейский день - особая дата в кругу ежегодных мероприятий, посвященных Александру Пушкину, на которых юные кировчане еще раз знакомятся с творчеством великого поэта.