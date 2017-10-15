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Новости / Общество

В библиотеке Пушкина прошел Лицейский день

Вчера, 10:15 | Просмотров: 135 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Познакомились с историей и традициями Царскосельского лицея, побывали на лицейском уроке и приняли участие в бальных развлечениях. В библиотеке имени Пушкина прошел Лицейский день.

"Мы празднуем Лицея день заветный", - воскликнул когда-то великий поэт Александр Пушкин о Царскосельском лицее - уникальном образовательном учреждении, с которого начинается история русских лицеев. Уже почти 30 лет эту традицию поддерживают и в главной муниципальной библиотеке имени Пушкина. С каждым годом она становится все актуальнее.

В библиотеке Пушкина прошел Лицейский деньИРИНА ПТУШКИНА, СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Конечное слово, которое дети сегодня услышат - это дружба, то есть дружба это самое главное, что вынесли лицеисты за все году обучения. Это была необыкновенно дружная команда, так скажем и сейчас в наше время, когда не все умеют дружить, когда люди разобщены - это очень важно».

Сегодня здесь царит особая атмосфера: цилиндры, свечи, рояль и камин - как будто сам Александр Сергеевич ненадолго вышел из зала. Данил Косолапов исполняет важную роль и, конечно, немного волнуется.

В библиотеке Пушкина прошел Лицейский деньДАНИЛ КОСОЛАПОВ:
«Буду играть роль его друга - Владимира Вольховского».

Организаторы мероприятия признаются, каждый год стараются придать празднику особую изюминку, удивить. Сегодня это возможность побывать на лицейском уроке и принять участие в бальных развлечениях с участниками Пушкинской студии старинного танца.

В библиотеке Пушкина прошел Лицейский деньВИКТОР НОВОСЕЛОВ:
«Мы как раз покажем тот танец, который танцевался в пушкинскую эпоху».

Добавим, что лицейский день - особая дата в кругу ежегодных мероприятий, посвященных Александру Пушкину, на которых юные кировчане еще раз знакомятся с творчеством великого поэта.


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