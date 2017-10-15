Поделиться новостью:

В «личном зачёте» отличился старший эксперт сектора судебных экспертиз кировской лаборатории Дмитрий Чирков. Он занял второе место в конкурсе «Лучший эксперт».

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье. Победа была присуждена по итогам конкурса, который проводился в ПФО среди судебно-экспертных учреждений системы МЧС.Конкурсная комиссия Главного управления МЧС по Нижегородской области оценивала лаборатории по основным показателям деятельности. Например, по количеству проведённых экспертиз, исследований пожаров, испытаний веществ и материалов. Кроме того, учитывались уровень, качество, практическая значимость и новизна представленных работ.По итогам конкурса кировская испытательная пожарная лаборатория второй год подряд заняла первое место среди судебно-экспертных учреждений. В тройку призёров вошли также судебно-экспертные учреждения по Республике Татарстан и Чувашской Республике.Набор методов исследования испытательно-пожарной лаборатории позволяет определить первопричину пожара, будь то неисправная электропроводка, поджог, непотушенная сигарета или что-то еще.В теплофизической лаборатории проходит испытание строительных материалов на сопротивляемость высоким температурам и огню. Сейчас сотрудник лаборатории работает с деревянных бруском, пропитанным специальным составом для противодействия возгоранию.В лаборатории есть и свой музей, и коллекция старых фотоаппаратов и кинокамер. До появления цифровых записывающих видеоустройств последствия пожаров фиксировались на пленку. Есть в коллекции и совершенно уникальная кинокамера.Добавим, что кировская испытательная пожарная лаборатория – одна из старейших в стране. В апреле ей исполнится 60 лет. Учреждение не раз признавалось лучшим в федеральном округе и в целом по России.