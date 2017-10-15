ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

19 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.2721
EURO: 67.3577
Погода в городе Кирове:
ночью:  +8...+10°C
утром:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье

Вчера, 15:03 | Просмотров: 111 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье. Победа была присуждена по итогам конкурса, который проводился в ПФО среди судебно-экспертных учреждений системы МЧС.

Конкурсная комиссия Главного управления МЧС по Нижегородской области оценивала лаборатории по основным показателям деятельности. Например, по количеству проведённых экспертиз, исследований пожаров, испытаний веществ и материалов. Кроме того, учитывались уровень, качество, практическая значимость и новизна представленных работ.

По итогам конкурса кировская испытательная пожарная лаборатория второй год подряд заняла первое место среди судебно-экспертных учреждений. В тройку призёров вошли также судебно-экспертные учреждения по Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в ПоволжьеАЛЕКСЕЙ НИКУЛИН, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта победа для нас очень много значит».
 
В «личном зачёте» отличился старший эксперт сектора судебных экспертиз кировской лаборатории Дмитрий Чирков. Он занял второе место в конкурсе «Лучший эксперт».
 
 
 
Набор методов исследования испытательно-пожарной лаборатории позволяет определить первопричину пожара, будь то неисправная электропроводка, поджог, непотушенная сигарета или что-то еще.

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в ПоволжьеДМИТРИЙ ЧИРКОВ, СТАРШИЙ ЭКСПЕРТ СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Точность исследования достаточно высокая. У нас существует как рентгенография, так и металлография».

В теплофизической лаборатории проходит испытание строительных материалов на сопротивляемость высоким температурам и огню. Сейчас сотрудник лаборатории работает с деревянных бруском, пропитанным специальным составом для противодействия возгоранию.

АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Образец опускаем в установку на определенное время и включаем секундомер для замера времени воздействия огня».

В лаборатории есть и свой музей, и коллекция старых фотоаппаратов и кинокамер. До появления цифровых записывающих видеоустройств последствия пожаров фиксировались на пленку. Есть в коллекции и совершенно уникальная кинокамера.

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в ПоволжьеМАКСИМ СУЛИМА, СТАРШИЙ МАСТЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Камера у нас с 60-х годов, ГДР-овская, цейсовская оптика, ею снимали взрыв а стадионе Трудовые Резервы».
 
Добавим, что кировская испытательная пожарная лаборатория – одна из старейших в стране. В апреле ей исполнится 60 лет. Учреждение не раз признавалось лучшим в федеральном округе и в целом по России.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

9:49 15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

9:40 15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

0:25 14.10.2017


Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

20:22 13.10.2017


В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

В Кирове будут судить двух грабителей таксистов.

18:52 13.10.2017


В Кирове будут судить двух грабителей таксистов.

Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

18:17 13.10.2017


Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

СКР: по факту происшествия на терминале "Транснефти" в Уржумском районе возбуждено уголовное дело.

16:13 13.10.2017


СКР: по факту происшествия на терминале "Транснефти" в Уржумском районе возбуждено уголовное дело.

Все новости

Вести. Кировская область

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветеранов

17:39 18.10.2017


Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветеранов

Свято-Трифоновские чтения в Слободском

17:39 18.10.2017


Свято-Трифоновские чтения в Слободском

Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столе

15:07 18.10.2017


Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столе

В Кирове пройдут Циолковские чтения

15:04 18.10.2017


В Кирове пройдут Циолковские чтения

Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье

15:03 18.10.2017


Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Пожарный эксперт

03.11.2009


Пожарный эксперт

Лаборатория ВятГУ аккредитована

24.11.2016


Лаборатория ВятГУ аккредитована

Изменилось расписание работы лаборатории

16.07.2009


Изменилось расписание работы лаборатории

Одороголическая лаборатория

16.04.2013


Одороголическая лаборатория

Слушатели МАГУ посетили учебно-тренировочный пункт МЧС

16.02.2015


Слушатели МАГУ посетили учебно-тренировочный пункт МЧС

«Виват, офицеры!».

25.10.2014


«Виват, офицеры!».

Популярные новости

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

05.10.2017


В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх