Пожарная лаборатория из Кирова признана лучшей в Поволжье
Вчера, 15:03 | Просмотров: 111 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Конкурсная комиссия Главного управления МЧС по Нижегородской области оценивала лаборатории по основным показателям деятельности. Например, по количеству проведённых экспертиз, исследований пожаров, испытаний веществ и материалов. Кроме того, учитывались уровень, качество, практическая значимость и новизна представленных работ.
По итогам конкурса кировская испытательная пожарная лаборатория второй год подряд заняла первое место среди судебно-экспертных учреждений. В тройку призёров вошли также судебно-экспертные учреждения по Республике Татарстан и Чувашской Республике.
АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта победа для нас очень много значит».
В «личном зачёте» отличился старший эксперт сектора судебных экспертиз кировской лаборатории Дмитрий Чирков. Он занял второе место в конкурсе «Лучший эксперт».
ДМИТРИЙ ЧИРКОВ, СТАРШИЙ ЭКСПЕРТ СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Точность исследования достаточно высокая. У нас существует как рентгенография, так и металлография».
В теплофизической лаборатории проходит испытание строительных материалов на сопротивляемость высоким температурам и огню. Сейчас сотрудник лаборатории работает с деревянных бруском, пропитанным специальным составом для противодействия возгоранию.
АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Образец опускаем в установку на определенное время и включаем секундомер для замера времени воздействия огня».
В лаборатории есть и свой музей, и коллекция старых фотоаппаратов и кинокамер. До появления цифровых записывающих видеоустройств последствия пожаров фиксировались на пленку. Есть в коллекции и совершенно уникальная кинокамера.
МАКСИМ СУЛИМА, СТАРШИЙ МАСТЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Камера у нас с 60-х годов, ГДР-овская, цейсовская оптика, ею снимали взрыв а стадионе Трудовые Резервы».
Добавим, что кировская испытательная пожарная лаборатория – одна из старейших в стране. В апреле ей исполнится 60 лет. Учреждение не раз признавалось лучшим в федеральном округе и в целом по России.
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