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Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столе

Вчера, 15:07 | Просмотров: 134 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Свято-Трифоновские чтения продолжаются. Накануне на круглом столе обсудили актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества.

Уже по традиции в рамках Свято-Трифоновских образовательных чтений встречаются представители казачества и русской православной церкви. Говорят о наболевшем, делятся опытом, дают наставления.

Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столеИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА Г. КИРОВА:
«Цель сегодняшнего круглого стола заключается в том, что у нас на территории Кировской области несколько казачьих объединений и соответственно наша самая главная задача - это объединить всех, если не в одну организацию, то, по крайней мере, в один некий такой союз».

В этом году обе стороны решили уделить внимание нескольким вопросам взаимодействия: о духовно-нравственном воспитании казаков и их отношении к традициям.

ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА Г. КИРОВА:
«Казаки должны быть прикреплены к храму, к приходам и поговорить об этом, чтобы разделить, может быть, какие объединения к какому приходу прикрепились бы и вели там свою церковную жизнь, исповедовались, причащались и помогали бы храму».

Казак без веры - не казак. Василий Фёдорович пришел на встречу не случайно. Всем сердцем болеет за своих казаков и уверяет - церковь - гарант их сплоченности.

Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столеВАСИЛИЙ АТМЕНЮК, КАЗАК:
«Есть желание у нас у всех. И каждый хочет, стремиться быть казаком, объединиться, но вот без церкви. Видите, церковь взяла на себя ту роль, объединяющую, чтобы нас, где примирить, где образумить, где подправить и вывести на правильный путь».

Итогом встречи стало общее решение о том, что для воцерковления казачества такие встречи казаков и священников необходимо проводить как можно чаще.


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