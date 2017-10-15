Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столе
Вчера, 15:07 | Просмотров: 134 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Уже по традиции в рамках Свято-Трифоновских образовательных чтений встречаются представители казачества и русской православной церкви. Говорят о наболевшем, делятся опытом, дают наставления.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА Г. КИРОВА:
«Цель сегодняшнего круглого стола заключается в том, что у нас на территории Кировской области несколько казачьих объединений и соответственно наша самая главная задача - это объединить всех, если не в одну организацию, то, по крайней мере, в один некий такой союз».
В этом году обе стороны решили уделить внимание нескольким вопросам взаимодействия: о духовно-нравственном воспитании казаков и их отношении к традициям.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА Г. КИРОВА:
«Казаки должны быть прикреплены к храму, к приходам и поговорить об этом, чтобы разделить, может быть, какие объединения к какому приходу прикрепились бы и вели там свою церковную жизнь, исповедовались, причащались и помогали бы храму».
Казак без веры - не казак. Василий Фёдорович пришел на встречу не случайно. Всем сердцем болеет за своих казаков и уверяет - церковь - гарант их сплоченности.
ВАСИЛИЙ АТМЕНЮК, КАЗАК:
«Есть желание у нас у всех. И каждый хочет, стремиться быть казаком, объединиться, но вот без церкви. Видите, церковь взяла на себя ту роль, объединяющую, чтобы нас, где примирить, где образумить, где подправить и вывести на правильный путь».
Итогом встречи стало общее решение о том, что для воцерковления казачества такие встречи казаков и священников необходимо проводить как можно чаще.
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