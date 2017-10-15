Актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества обсудили на круглом столе

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Свято-Трифоновские чтения продолжаются. Накануне на круглом столе обсудили актуальные вопросы взаимодействия Церкви и казачества.Уже по традиции в рамках Свято-Трифоновских образовательных чтений встречаются представители казачества и русской православной церкви. Говорят о наболевшем, делятся опытом, дают наставления.В этом году обе стороны решили уделить внимание нескольким вопросам взаимодействия: о духовно-нравственном воспитании казаков и их отношении к традициям.Казак без веры - не казак. Василий Фёдорович пришел на встречу не случайно. Всем сердцем болеет за своих казаков и уверяет - церковь - гарант их сплоченности.Итогом встречи стало общее решение о том, что для воцерковления казачества такие встречи казаков и священников необходимо проводить как можно чаще.