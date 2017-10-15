Свято-Трифоновские чтения в Слободском

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Мы продолжаем следить за ходом 22-ых Свято-Трифоновских чтений. Сегодня открытая лекция по вопросам обучения детей в церковно-приходских школах прошла в Слободском.Нравственные ценности и будущее человечества — основная идея 22х Вятских Свято-Трифоновских чтений. Тема сегодняшнего занятия — воскресные школы и построение воспитательной работы. На повестке не только практические вопросы и ответы по образовательной программе, но и фундаментальные основы жизни человека и современного общества в целом.В условиях современного мира детям сложно обрести свой путь к богу, считают преподаватели приходских школ. Тем не менее, по словам протоиерея Евгения Смирнова, рост интереса родителей к православному обучению отмечается во всей Вятской Епархией. В воскресной школе Слободского Христорождественского монастыря, например, на сегодняшний день обучается 140 детей. Помимо официальных учеников есть много вольных слушателей. Именно сюда за советами и приехали учителя со всей области.22е Свято-трифоновские чтения продлятся до 22 октября. Будущее человечества — это, в первую очередь дети, поэтому большинство занятий в этом году посвящено воспитанию ребенка и помощи родителям и педагогам.