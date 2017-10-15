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Новости / Общество

Свято-Трифоновские чтения в Слободском

Вчера, 17:39 | Просмотров: 99 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Мы продолжаем следить за ходом 22-ых Свято-Трифоновских чтений. Сегодня открытая лекция по вопросам обучения детей в церковно-приходских школах прошла в Слободском.

Нравственные ценности и будущее человечества — основная идея 22х Вятских Свято-Трифоновских чтений. Тема сегодняшнего занятия — воскресные школы и построение воспитательной работы. На повестке не только практические вопросы и ответы по образовательной программе, но и фундаментальные основы жизни человека и современного общества в целом.

Свято-Трифоновские чтения в СлободскомЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, ПРОТОИЕРЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Мы видим ту страшную пропаганду жестокости и насилия, которая обрушивается на чистые детские души в социальных сетях, например. Это, в общем-то, и, порой, негативное влияние подростковой окружающей среды. Детские души, порой, подвергаются очень серьезным испытаниям, особенно при отсутствии моральной поддержки в семье, а семья тоже переживает кризис».
 
В условиях современного мира детям сложно обрести свой путь к богу, считают преподаватели приходских школ. Тем не менее, по словам протоиерея Евгения Смирнова, рост интереса родителей к православному обучению отмечается во всей Вятской Епархией. В воскресной школе Слободского Христорождественского монастыря, например, на сегодняшний день обучается 140 детей. Помимо официальных учеников есть много вольных слушателей. Именно сюда за советами и приехали учителя со всей области.

Свято-Трифоновские чтения в СлободскомВАЛЕНТИНА ЧЕРЕПАНОВА:
«Первая тема для нас. Она нам интересна потому, что воскресная школа и мы преподаватели воскресной школы села Шестаково, прихода святителя Николая. И, поэтому, нам, конечно, интересно узнать опыт. Как проводятся занятия в других школах, позаимствовать может быть что-то, что-то новое узнать».

Свято-Трифоновские чтения в СлободскомЛАРИСА СЕРОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОМ ВСЕХСВЯТСКОМ ХРАМЕ:
«Педагогические такие вопросы. Чисто педагогические. Именно предметов вот закона божия, священное писание. Все это и для нас и для ребят, конечно, очень важно. Потому, что конечно очень сложно с ребятами разного возраста».
 
22е Свято-трифоновские чтения продлятся до 22 октября. Будущее человечества — это, в первую очередь дети, поэтому большинство занятий в этом году посвящено воспитанию ребенка и помощи родителям и педагогам.


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