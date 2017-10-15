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Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветеранов

Вчера, 17:39 | Просмотров: 110 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В рамках проекта "Эстафета поколений" сегодня в Городском клубе ветеранов состоялся очередной мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Чему учились леди преклонного возраста вместе с детьми?

- Всё-таки леска - она потолще, то есть это тот материал, который я со всей силы могу дёргать и он не рвется.

Ольга Филиппова с особым трепетом рассказывает о необходимых материалах для работы. Сегодня по плану - создание украшений своими руками. Мастерица уверяет - творить могут все, главное помочь раскрыть в себе этот потенциал.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветерановОЛЬГА ФИЛИППОВА, МАСТЕРИЦА:
«Я хочу научить женщин делать украшения, переделывать старые украшения, то есть делать то, чтобы радовать себя, делать то, что они могут. Это вполне по силам даже людям старшего возраста».

Стараются для себя любимых, и кажется, все, кто собрались в этом зале, знали друг друга всю жизнь. Организаторы признаются, такие мероприятия необходимы.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветерановВИКТОРИЯ ПЕРМЯКОВА, ОРГАНИЗАТОР, РЕЖИССЕР КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
«Это передача какой-то жизненной энергии, каких-то возможностей взрослым, чтобы они не почувствовали себя на старость лет никому не нужными, а наоборот стремились».

Для Марии Васильевны это не первый мастер-класс. Увлекается рукоделием уже давно. Говорит, что такие мероприятия вдохновляют.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветерановМАРИЯ ОДЕГОВА:
«Нужны для пожилых людей. А почему нужны? Это успокаивает нервы, это дает какой-то стимул к жизни, забываются невзгоды, неприятности и пусть эта бабушка посидит часик-полтора».

Объединить два поколения: детей школьного возраста и ветеранов в процессе совместной творческой деятельности ещё одна задача мастер-классов. Так, первоклассница Марика Дуняшина - самая маленькая мастерица на мастер-классе.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветерановМАРИКА ДУНЯШИНА:
«Я еще из резинок плету всякие браслеты, колечки, тоже я там использую бусинки».

Такие встречи планируют сделать традиционными. Уже в следующем месяце ждут всех желающих открыть для себя что-то новое и лично прикоснуться к творчеству.


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