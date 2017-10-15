Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в клубе ветеранов

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В рамках проекта "Эстафета поколений" сегодня в Городском клубе ветеранов состоялся очередной мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Чему учились леди преклонного возраста вместе с детьми?Ольга Филиппова с особым трепетом рассказывает о необходимых материалах для работы. Сегодня по плану - создание украшений своими руками. Мастерица уверяет - творить могут все, главное помочь раскрыть в себе этот потенциал.Стараются для себя любимых, и кажется, все, кто собрались в этом зале, знали друг друга всю жизнь. Организаторы признаются, такие мероприятия необходимы.Для Марии Васильевны это не первый мастер-класс. Увлекается рукоделием уже давно. Говорит, что такие мероприятия вдохновляют.Объединить два поколения: детей школьного возраста и ветеранов в процессе совместной творческой деятельности ещё одна задача мастер-классов. Так, первоклассница Марика Дуняшина - самая маленькая мастерица на мастер-классе.Такие встречи планируют сделать традиционными. Уже в следующем месяце ждут всех желающих открыть для себя что-то новое и лично прикоснуться к творчеству.