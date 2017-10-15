Пожарно-химическая станция в Гирсово распахнула свои двери для кировских школьников

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В Кировской области в рамках Года экологии проходят фестивали, акции, круглые столы, эко-квесты и другие мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. Так, для школьников распахнула свои двери пожарно-химическая станция в Гирсово.ПХС в Гирсово привычно встречать юных посетителей. Здесь есть что показать и рассказать школьникам о работе лесных пожарных. Особая гордость станции - одно из трех областных авиаотделений, которое базируется на ее территории. Оно осуществляет воздушное патрулирование лесных массивов. При необходимости пожарные-десантники готовы лично приступить к ликвидации очага возгорания.Как это происходить в реальности, ребята узнали со слов членов отряда особого назначения. Для полноты картины, они всегда демонстрируют все свое снаряжение. Это часть экскурсии обычно одна из самых запоминающихся.Этим летом пожарная обстановка в лесах не привела к частым вылетам. Всего по области было зафиксировано 7 пожаров на площади трех гектаров. В сравнении с прошлыми годами показатель более чем хороший. Но даже в случае форс-мажора специальные формирования "Лесоохраны" готовы дать отпор огню.30 сентября в области закончился срок пожароопасного сезона. Ему на смену пришли традиционные природоохранные акции, проводимые по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.Максимальное погружение в работу лесных пожарных вызвало у детей живой интерес. Ведь ранее им не доводилось сталкиваться с неизвестной для них профессией. О ее важности ребята теперь узнали многое. И стали помощниками тех людей, кто стоит на защите окружающей среды.Практика проведения таких Дней открытых дверей на станции будет продолжена. Как и посещение работниками "Лесоохраны" городских и сельских школ с лекциями и беседами на тему бережливого отношения к главному богатству нашего региона.