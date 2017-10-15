Пожарно-химическая станция в Гирсово распахнула свои двери для кировских школьников
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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ПХС в Гирсово привычно встречать юных посетителей. Здесь есть что показать и рассказать школьникам о работе лесных пожарных. Особая гордость станции - одно из трех областных авиаотделений, которое базируется на ее территории. Оно осуществляет воздушное патрулирование лесных массивов. При необходимости пожарные-десантники готовы лично приступить к ликвидации очага возгорания.
СЕРГЕЙ ОСИПОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ПАРАШЮТНО-ДЕСАТНОЙ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КОГСАУ «ЛЕСООХРАНА»:
«Система нашей работы сводится к тому, что на борту авиапатрульного самолета АН-2 всегда находится группа парашютистов пожарных, чтобы в кратчайшие сроки принять меры по тушению лесного пожара на небольшой площади».
Как это происходить в реальности, ребята узнали со слов членов отряда особого назначения. Для полноты картины, они всегда демонстрируют все свое снаряжение. Это часть экскурсии обычно одна из самых запоминающихся.
- Осипов показывает детям, как раскрывается парашют.
Этим летом пожарная обстановка в лесах не привела к частым вылетам. Всего по области было зафиксировано 7 пожаров на площади трех гектаров. В сравнении с прошлыми годами показатель более чем хороший. Но даже в случае форс-мажора специальные формирования "Лесоохраны" готовы дать отпор огню.
АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ «ЛЕСООХРАНА»:
«Имеющиеся силы и средства аварийно-спасательных лесопожарных формирований авиалесоохраны готовы к решению задач по тушению лесных пожаров. Причем пожаров любой сложности, интенсивности в любой точке Кировской области».
30 сентября в области закончился срок пожароопасного сезона. Ему на смену пришли традиционные природоохранные акции, проводимые по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.
АЛЕКСЕЙ КИСЕЛЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО НАДЗОРА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целями данных природоохранных акций являются формирование бережного отношения к окружающей среде родного края, повышение экологического образования учащихся, предотвращение лесных пожаров. И что немало важно, повышение престижа профессий, связанных с лесным хозяйством».
Максимальное погружение в работу лесных пожарных вызвало у детей живой интерес. Ведь ранее им не доводилось сталкиваться с неизвестной для них профессией. О ее важности ребята теперь узнали многое. И стали помощниками тех людей, кто стоит на защите окружающей среды.
- Это природа, а природу нельзя губить.
- Нужно вести себя очень хорошо, потому что, леса это дом для животных, а они для нас очень дороги.
- Надо беречь леса. Нельзя разжигать костер, но если разжег, то надо его потушить. Нельзя ломать деревья.
Практика проведения таких Дней открытых дверей на станции будет продолжена. Как и посещение работниками "Лесоохраны" городских и сельских школ с лекциями и беседами на тему бережливого отношения к главному богатству нашего региона.
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