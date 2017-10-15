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Новости / Общество

В Госархиве Кировской области появился архив рода Моралёвых

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 90 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Государственном архиве социально-политической истории Кировской области появилась коллекция документов, связанных с историей древнего и знаменитого вятского рода Моралёвых. Среди представителей этой славной семьи были и моряки-подводники, и ученые физики, и даже композиторы.

Род Моралёвых происходит из Орловского уезда Вятской губернии. К презентации были подготовлены фотографии, личные документы, часть семейной переписки, описывающей драматические события ХХ века и другие ценные предметы.

В Госархиве Кировской области появился архив рода МоралёвыхЛЮБОВЬ ПОПЦОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГАСПИКО:
«Это первый родовой фонд, принятый нами на хранение. Документы более, чем за 100 лет здесь представлены».
 
Фонд, связанный с историей не одного человека, а целого рода - большая редкость для архива. По нему можно проследить, как революция, две мировые войны, репрессии и другие потрясения ХХ века переплетаются с историей семьи, меняют ее. Представители знаменитой фамилии пришли на презентацию архивного фонда, тем более, что все эти документы они сами и передали в ГАСПИКО.

В Госархиве Кировской области появился архив рода МоралёвыхИРИНА МАСЛЕНИКОВА (МОРАЛЁВА):
«Мы долго хранили архив дома, но мы в возрасте. И решили передать сюда. Тем более, здесь хранятся материалы на моих дядюшек».

Среди представителей рода множество выдающихся людей. Аркадий Моралёв - известный энергетик, он участвовал в проектировании Кирово-Чепецкой ТЭЦ, Николай Моралёв - один из первых советских моряков-подводников, Петр Моралёв - участник освоения Сахалина и Курильских островов, Евгений Моралёв - ученый, разрабатывавший систему связи для танкистов и телефонов во время Великой отечественной войны. Олег Моралёв - кировский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Список известных людей можно продолжать и сейчас, и он обязательно будет продолжен в будущем, потому что род Моралёвых продолжается, потомки знаменитой фамилии живут по всей стране от Москвы до Новосибирска.


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