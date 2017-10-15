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Армия заинтересовалась опытом кировчан. Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес". Как выяснил Артем Макаров, военные помогут усовершенствовать электронную систему.Открытость данных и реализация контрольных функций. Вот два принципа, которые лежат в основе геоинформационной системы "Лес". Она находится в свободном доступе и полезна как предпринимателям и властям, так и простым жителям Кировской области.Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства региона рассказывает гостям из столицы о возможностях системы. ГИС "Лес" имеет еще и мобильное приложение, при помощи которого жители области могут следить за состоянием главного богатства вятской природы и сообщать о нарушениях. Свалки, незаконная валка леса, нарушение правил пожарной безопасности и другая информация оказывается известна контролирующим органам через несколько минут после обнаружения.ГИС "Лес" заинтересовал военных. Представители минобороны имеют похожую систему. Вот только туда есть доступ далеко не всем. Пользоваться системой АИС "Оборонлес" могут контролирующие, силовые и спасательные службы, а также органы исполнительной власти.Прямой эфир из лесов Псковской области - это только одна из возможностей "Оборонлеса". Две независимые системы очень похожи. Используя наработанный опыт их можно усовершенствовать. Чтобы сделать ГИС "Лес" и "Оборонлес" более информативными и полезными для пользователей - представители минобороны и встретились с представителями Правительства Кировской области.Усовершенствование ГИС "Лес" позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. Уже сегодня система предлагает предпринимателям немало удобных сервисов.После совещания с представителями правительства региона, сотрудники минобороны посетили ряд лесных объектов и смогли испытать ГИС "Лес" деле.