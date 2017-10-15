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Новости / Общество

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 0 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Армия заинтересовалась опытом кировчан. Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес". Как выяснил Артем Макаров, военные помогут усовершенствовать электронную систему.

Открытость данных и реализация контрольных функций. Вот два принципа, которые лежат в основе геоинформационной системы "Лес". Она находится в свободном доступе и полезна как предпринимателям и властям, так и простым жителям Кировской области.

- Нами предусмотрен интерфейс по выявлению незаконных рубок, любое лицо может сюда выйти, предусмотрена функция общественного контроля.

Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства региона рассказывает гостям из столицы о возможностях системы. ГИС "Лес" имеет еще и мобильное приложение, при помощи которого жители области могут следить за состоянием главного богатства вятской природы и сообщать о нарушениях. Свалки, незаконная валка леса, нарушение правил пожарной безопасности и другая информация оказывается известна контролирующим органам через несколько минут после обнаружения.

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"СЕРГЕЙ САЛИН, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все сообщения автоматически аккумулируются на региональную диспетчерскую службу, либо на АРМ Лесничество».

ГИС "Лес" заинтересовал военных. Представители минобороны имеют похожую систему. Вот только туда есть доступ далеко не всем. Пользоваться системой АИС "Оборонлес" могут контролирующие, силовые и спасательные службы, а также органы исполнительной власти.

- Вот это Псковская область, вот она сейчас так выглядит.

Прямой эфир из лесов Псковской области - это только одна из возможностей "Оборонлеса". Две независимые системы очень похожи. Используя наработанный опыт их можно усовершенствовать. Чтобы сделать ГИС "Лес" и "Оборонлес" более информативными и полезными для пользователей - представители минобороны и встретились с представителями Правительства Кировской области.

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
«Данные системы получили достаточно высокие оценки на федеральной площадке, некоторые элементы уже заимствованы и внедрены в других субъектах Российской Федерации в той или иной степени. В результате сегодняшнего совещания мы надеемся, что поделимся наилучшими практиками для того, чтобы усовершенствовать наши системы».

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"ДМИТРИЙ ОЛЬХОВИК, НАЧАЛЬНИК ФГАУ "ОБОРОНЛЕС" МИНОБОРОНЫ:
«Являясь разработчиком и основным держателем АИС "Оборонлес" рады поделиться этими компетенциями, этими наработками. Кировская область - регион в значительной степени представлен лесным фондом. Это основное богатство вашего субъекта».

Усовершенствование ГИС "Лес" позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. Уже сегодня система предлагает предпринимателям немало удобных сервисов.

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Что касается малого и среднего бизнеса, кто работает в лесу, у нас преимущественно работают предприятия такого рода, то конечно владеть информацией где, сколько, какие объемы, какие лесосеки, чрезвычайно важно».

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Активно пользуемся системой. Мы уже оценили ее. В частности она позволяет оперативно и в полной мере получать информацию по участкам аукционным».

После совещания с представителями правительства региона, сотрудники минобороны посетили ряд лесных объектов и смогли испытать ГИС "Лес" деле.


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