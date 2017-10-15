Студенты кировских вузов получили удостоверения и пополнили ряды ДНД

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Студенты кировских вузов накануне получили из рук сотрудников полиции удостоверения дружинников. Что мотивирует молодёжь пополнять ряды ДНД? И сколько правонарушений удается пресечь при помощи добровольных помощников правоохранительных органов?Студенты-юристы получают заветные корочки сотрудников Добровольной Народной Дружины. Ребятам выдаются и ярко-желтые жилетки с надписью ДНД. Сегодня для них особенный день. Они впервые отправятся вместе с полицейскими в рейд по улицам Кирова. Работа дружинников добровольная, но полученный опыт, возможно, пригодится в будущем.Совместная работа дружинников и полиции - пример успешного взаимодействия в борьбе с уличной преступностью. Улучшение криминогенной обстановки в городе и области, рост доверия к органам правопорядка, - все это значимый результат совместного патрулирования.Ребятам показывают, как не поддаваться на возможные провокации нарушителей правопорядка. Безопасность - превыше всего.Дмитрий Доценко уже определился с выбором профессии, он хочет работать в полиции. После службы в армии и окончания учебного заведения, он работает стажером в правоохранительных органах.Каждый год дополнительными патрульными нарядами пресекаются тысячи административных правонарушений. Члены ДНД также принимают участие в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий.