Студенты кировских вузов получили удостоверения и пополнили ряды ДНД
Сегодня, 17:40 | Просмотров: 0 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Студенты-юристы получают заветные корочки сотрудников Добровольной Народной Дружины. Ребятам выдаются и ярко-желтые жилетки с надписью ДНД. Сегодня для них особенный день. Они впервые отправятся вместе с полицейскими в рейд по улицам Кирова. Работа дружинников добровольная, но полученный опыт, возможно, пригодится в будущем.
ИЛЬЯ УЛЬЯНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Те люди, которые с нами работают, которых мы уже знаем, знаем их морально-деловые качества, поведение в критических ситуациях. Безусловно, это поможет им при поступлении на работу в органы, если они захотят связать свою жизнь с этой службой».
Совместная работа дружинников и полиции - пример успешного взаимодействия в борьбе с уличной преступностью. Улучшение криминогенной обстановки в городе и области, рост доверия к органам правопорядка, - все это значимый результат совместного патрулирования.
Ребятам показывают, как не поддаваться на возможные провокации нарушителей правопорядка. Безопасность - превыше всего.
АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВА, СТУДЕНТКА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
«Походить вместе с полицией, посмотреть, как они работают. Я для этого сюда и шла, это как мини-практика».
Дмитрий Доценко уже определился с выбором профессии, он хочет работать в полиции. После службы в армии и окончания учебного заведения, он работает стажером в правоохранительных органах.
ДМИТРИЙ ДОЦЕНКО, ПОЛИЦЕЙСКИЙ-СТАЖЁР:
«Для меня это больше уже работа. Каждый день выходим. Ситуации разные бывают. Но пока ничего такого сложного».
Каждый год дополнительными патрульными нарядами пресекаются тысячи административных правонарушений. Члены ДНД также принимают участие в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.10.2015
Известные кировчане отправились на вечернее дежурство в составе добровольной народной дружины
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017