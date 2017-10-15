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Новости / Общество

Заседание Ассоциации законодателей ПФО

Вчера, 10:11 | Просмотров: 109 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Парламентарии ПФО обсудили на пленарном заседании эффективность государственной поддержки сельского хозяйства, обеспечение медикаментами больных редкими заболеваниями и другие острые проблемы не только региона, но и России в целом.

В центре обсуждения Ассоциации законодателей оказалась государственная поддержка сельского хозяйства. В первую очередь, речь шла об увеличении федерального финансирования и изменении программ кредитования.

Заседание Ассоциации законодателей ПФОИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось бы, чтобы правительство поддерживало, в том числе, межрегиональную кооперацию, потому что мы, скажем, мы не тот регион, который производит много зерна, мы внесли не очень большой вклад в рекордный урожай, Российской федерации, но мы можем потенциально быть очень большим потребителем по хорошей цене. И вот здесь возможна поддержка, возможна поддержка в субсидировании процентной ставки, возможность приобретения сельскохозяйственной техники».

Вопрос о реализации федеральных программ поддержки сельского хозяйства в своём докладе поднял Владимир Быков, сделав акцент на том, что за минувшие годы уже достигнуты хорошие результаты. Рентабельность кировских предприятий, получающих господдержку превышает 14% , в то время, как показатель экономической эффективности компаний, не попавших в федеральные программы составляет всего 5%.

Заседание Ассоциации законодателей ПФОВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На первое января текущего года, поголовье свиней в нашем регионе достигло уровня 194х тысяч, что почти на 5% выше уровня прошлого года. Сельскохозяйственные организации нашего региона, получавшие дотации в 2015 году, на 1 рубль поддержки, получили выручку в размере более 11ти рублей. Выручка предприятий от реализации молока выросла на 15%».

О проблеме нехватки средств на развитие сельскохозяйственной отрасли говорили и представители других регионов.

Заседание Ассоциации законодателей ПФОВАЛЕРИЙ ЛИДИН, КООРДИНАТОР АССОЦИАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФО:
«Главная проблема, чтобы предусмотренный лимит федеральных средств, по данным управления господдержки, в текущем году, я думаю, что есть, наверно в каждом субъекте, он сегодня ниже потребностей отрасли в сельском хозяйстве».

По итогам встречи, координатором Ассоциации законодательных органов федерального округа, были отмечены и позитивные тенденции в развитии отрасли. В том числе и в нашем регионе.

ВАЛЕРИЙ ЛИДИН, КООРДИНАТОР АССОЦИАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФО:
«Пользуясь случаем, хотел бы отметить очень важную и слаженную работу по развитию особенно животноводческих отраслей, переработки сельскохозяйственной продукции здесь, в Кировской области».

В ходе заседания обсуждались и острые социальные проблемы, требующие корректировки целого ряда законов.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хорошо, что у нас по плану это заседание прошло в Кировской области. Сегодня рассматривались не только меры поддержки сельскому хозяйству, рассматривались проблемы поддержки людям, страдающим редкими заболеваниями, орфанными, рассматривались вопросы, в том числе законодательного характера, которые внесли, скажем, представители Нижегородской области в Государственную думу по реформе Кодекса административно-правовых нарушений».

По итогам пленарного заседания, участниками был определен ряд предложений для федеральных законодателей, которые должны быть рассмотрены до составления проекта бюджета России на следующий год.


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