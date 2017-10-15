Заседание Ассоциации законодателей ПФО

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Парламентарии ПФО обсудили на пленарном заседании эффективность государственной поддержки сельского хозяйства, обеспечение медикаментами больных редкими заболеваниями и другие острые проблемы не только региона, но и России в целом.В центре обсуждения Ассоциации законодателей оказалась государственная поддержка сельского хозяйства. В первую очередь, речь шла об увеличении федерального финансирования и изменении программ кредитования.Вопрос о реализации федеральных программ поддержки сельского хозяйства в своём докладе поднял Владимир Быков, сделав акцент на том, что за минувшие годы уже достигнуты хорошие результаты. Рентабельность кировских предприятий, получающих господдержку превышает 14% , в то время, как показатель экономической эффективности компаний, не попавших в федеральные программы составляет всего 5%.О проблеме нехватки средств на развитие сельскохозяйственной отрасли говорили и представители других регионов.По итогам встречи, координатором Ассоциации законодательных органов федерального округа, были отмечены и позитивные тенденции в развитии отрасли. В том числе и в нашем регионе.В ходе заседания обсуждались и острые социальные проблемы, требующие корректировки целого ряда законов.По итогам пленарного заседания, участниками был определен ряд предложений для федеральных законодателей, которые должны быть рассмотрены до составления проекта бюджета России на следующий год.