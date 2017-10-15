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Вода - это стратегический ресурс. Ее добыча из недр земли контролируется государством. Однако далеко не все скважины в Кировской области лицензированы. Чем это опасно?Ржавые трубы, вокруг бурьян и куски добротной стены. В начале 60-х годов эта скважина принадлежала колхозу. Ее забросили через пару лет после строительства. Сейчас она представляет экологическую угрозу. И такие скважины не единичны.Экологи проследят, чтобы эту скважину устранили. Информацию о ней уже направили местным властям. Подобных заброшенных скважин в Кировской области немало. О них просят сообщать в администрацию и министерство охраны окружающей среды. Следует отметить, многие скважины уже затампонированы, то есть угроза устранена.Эта скважина поднимает из недр на поверхность без малого 900-сот кубометров воды в сутки. Видно невооруженным взглядом, за ней следят. Счетчики, вентили и даже нагревательный кабель. Все соответствует санитарным нормам. Стены утеплены, а крыша в отличном состоянии. Эта скважина принадлежит водоканалу. Она обеспечивает водой жителей Коминтерна.К содержанию скважин, из которых добывается вода серьезные требования. Если предприятие не будет их правильно содержать, то питьевая вода для населения может стать некачественной, а лицензия будет аннулирована. Это значит убытки, штрафы а самое главное - запрет на добычу воды. Но в области есть и предприятия, которые добывают подземную воду без лицензииВода - это стратегический ресурс, говорят экологи. В нашей области население ежегодно получает 33 миллиона кубометров воды из подземных источников, и это больше половины всей потребляемой питьевой воды. Но это ресурс может истощаться. Скважины имеют свойство пересыхать. В лицензиях прописывается, сколько ее владелец может добыть воды. Это позволяет сохранять экологический баланс.Представители Минэкологии призывают граждан не быть равнодушными и рассказывать властях о предприятиях, которые берут воду из недр не по закону. Это позволит сохранить чистоту подземных источников и обеспечить население региона питьевой водой хорошего качества.