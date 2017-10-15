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Новости / Общество

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

Вчера, 10:14 | Просмотров: 259 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Вода - это стратегический ресурс. Ее добыча из недр земли контролируется государством. Однако далеко не все скважины в Кировской области лицензированы. Чем это опасно?

Ржавые трубы, вокруг бурьян и куски добротной стены. В начале 60-х годов эта скважина принадлежала колхозу. Ее забросили через пару лет после строительства. Сейчас она представляет экологическую угрозу. И такие скважины не единичны.

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированыЛАРИСА БУТРИМОВА, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КОГБУ "ВЯТНТИЦМП":
«Скважина является экологически опасным объектом в части загрязнения подземных вод, через открытое устье скважины водоносного горизонта, на эксплуатации которого базируется снабжение населенных пунктов Слободского района».

Экологи проследят, чтобы эту скважину устранили. Информацию о ней уже направили местным властям. Подобных заброшенных скважин в Кировской области немало. О них просят сообщать в администрацию и министерство охраны окружающей среды. Следует отметить, многие скважины уже затампонированы, то есть угроза устранена.

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированыТАТЬЯНА ИВАНКОВА, И.О. ДИРЕКТОРА КОГБУ "ВЯТНТИЦМП":
«В 13-м-14-м году как раз была областная программа по ликвидации экологически опасных скважин. В рамках этой программы было затампонировано 63 скважины, в том числе, за счет средств бюджета».

- Для контроля объема поступающей воды есть у нас водосчетчик.

Эта скважина поднимает из недр на поверхность без малого 900-сот кубометров воды в сутки. Видно невооруженным взглядом, за ней следят. Счетчики, вентили и даже нагревательный кабель. Все соответствует санитарным нормам. Стены утеплены, а крыша в отличном состоянии. Эта скважина принадлежит водоканалу. Она обеспечивает водой жителей Коминтерна.

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированыВАЛЕРИЙ КУДИЯРОВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МУП "ВОДОКАНАЛ":
«Скважина оборудована устьем скважины. Здесь оно полностью изолированно, забетонировано, доступа к водонапорному ставу нет. Также санитарная зона первого пояса огорожена бетонными столбами и колючей проволокой».

К содержанию скважин, из которых добывается вода серьезные требования. Если предприятие не будет их правильно содержать, то питьевая вода для населения может стать некачественной, а лицензия будет аннулирована. Это значит убытки, штрафы а самое главное - запрет на добычу воды. Но в области есть и предприятия, которые добывают подземную воду без лицензии

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированыОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Контроль за деятельностью осуществляет, как наше министерство, так и другие структуры федеральные. По безлицензионному водопользованию у нас на сегодняшний день привлечено к административной ответственности, мы такую работу ведем, я не скажу, что у нас много таких нарушителей, за 2016й год мы привлекли к административной ответственности 15 предприятий за безлицензионное водопользование».

Вода - это стратегический ресурс, говорят экологи. В нашей области население ежегодно получает 33 миллиона кубометров воды из подземных источников, и это больше половины всей потребляемой питьевой воды. Но это ресурс может истощаться. Скважины имеют свойство пересыхать. В лицензиях прописывается, сколько ее владелец может добыть воды. Это позволяет сохранять экологический баланс.

ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принимаем меры, выезжаем на предприятия, выявляем эту незаконную добычу, в рамках административного законодательства, принимаем меры и санкции, начинаем понуждать предприятия оформлять эти лицензии».

Представители Минэкологии призывают граждан не быть равнодушными и рассказывать властях о предприятиях, которые берут воду из недр не по закону. Это позволит сохранить чистоту подземных источников и обеспечить население региона питьевой водой хорошего качества.


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