Во вневедомственной охране прошёл "День открытых дверей"

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Примерить на себе средства защиты, подержать в руках оружие, побывать в комнате истории вневедомственной охраны. Курсанты юридического полицейского колледжа посетили "День открытых дверей" в отделе вневедомственной охраны.Сегодня злоумышленнику не удалось взломать гараж: сработала сигнализация, и охрана приехала в течение нескольких минут. Действия, которые необходимо выполнить при задержании преступника, знает каждый сотрудник вневедомственной охраны.Росгвардия образована по указу президента в 2016 году. Государственная военная организация создана для обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод жителей. В День открытых дверей курсантам рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать особенности своей будущей профессии.Уже сейчас курсанты юридического полицейского колледжа готовятся к службе. Старшина курса Артем Кузьмин отвечает не только за свои успехи в учебе. В обязанности ученика входит строевая подготовка всего курса. И эта должность поможет ему в дальнейшем в будущей профессии.Дни открытых дверей вневедомственной охраны проводятся ежегодно. Мероприятия могут посещать не только курсанты, но и все желающие.