Во вневедомственной охране прошёл "День открытых дверей"
Вчера, 10:22 | Просмотров: 124 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Сегодня злоумышленнику не удалось взломать гараж: сработала сигнализация, и охрана приехала в течение нескольких минут. Действия, которые необходимо выполнить при задержании преступника, знает каждый сотрудник вневедомственной охраны.
АНДРЕЙ ЮФЕРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. КИРОВУ:
«Все действия у нас регламентированы: в первую очередь это своевременно кратчайшим путем прибыть на охраняемый объект, оперативное реагирование при поступившем сигнале тревоги, сотрудники должны быть экипированы в полную бронезащиту, а дальше действуют по указанию дежурного, в основном это - не допустить хищение охраняемого объекта».
Росгвардия образована по указу президента в 2016 году. Государственная военная организация создана для обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод жителей. В День открытых дверей курсантам рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать особенности своей будущей профессии.
АРТЕМ КУЗЬМИН, КУРСАНТ 3 КУРСА:
«С детства смотрел по новостям, как работают наши спецслужбы, в том числе и МВД и так далее, ну и как-то понравилось, захватило меня это».
Уже сейчас курсанты юридического полицейского колледжа готовятся к службе. Старшина курса Артем Кузьмин отвечает не только за свои успехи в учебе. В обязанности ученика входит строевая подготовка всего курса. И эта должность поможет ему в дальнейшем в будущей профессии.
АРТЕМ КУЗЬМИН, КУРСАНТ 3 КУРСА:
«На данный момент у меня несколько выборов: это группа быстрого реагирования, либо вот где мы сейчас смотрим, что нам показывают, росгвардию, ну и так еще, во время учебы я буду все думать».
Дни открытых дверей вневедомственной охраны проводятся ежегодно. Мероприятия могут посещать не только курсанты, но и все желающие.
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