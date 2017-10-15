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Новости / Общество

Во вневедомственной охране прошёл "День открытых дверей"

Вчера, 10:22 | Просмотров: 124 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Примерить на себе средства защиты, подержать в руках оружие, побывать в комнате истории вневедомственной охраны. Курсанты юридического полицейского колледжа посетили "День открытых дверей" в отделе вневедомственной охраны.

Сегодня злоумышленнику не удалось взломать гараж: сработала сигнализация, и охрана приехала в течение нескольких минут. Действия, которые необходимо выполнить при задержании преступника, знает каждый сотрудник вневедомственной охраны.

Во вневедомственной охране прошёл "День открытых дверей"АНДРЕЙ ЮФЕРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. КИРОВУ:
«Все действия у нас регламентированы: в первую очередь это своевременно кратчайшим путем прибыть на охраняемый объект, оперативное реагирование при поступившем сигнале тревоги, сотрудники должны быть экипированы в полную бронезащиту, а дальше действуют по указанию дежурного, в основном это - не допустить хищение охраняемого объекта».
 
Росгвардия образована по указу президента в 2016 году. Государственная военная организация создана для обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод жителей. В День открытых дверей курсантам рассказали не только об истории войск национальной гвардии. Гости смогли изнутри узнать особенности своей будущей профессии.

Во вневедомственной охране прошёл "День открытых дверей"АРТЕМ КУЗЬМИН, КУРСАНТ 3 КУРСА:
«С детства смотрел по новостям, как работают наши спецслужбы, в том числе и МВД и так далее, ну и как-то понравилось, захватило меня это».
 
Уже сейчас курсанты юридического полицейского колледжа готовятся к службе. Старшина курса Артем Кузьмин отвечает не только за свои успехи в учебе. В обязанности ученика входит строевая подготовка всего курса. И эта должность поможет ему в дальнейшем в будущей профессии.

АРТЕМ КУЗЬМИН, КУРСАНТ 3 КУРСА:
«На данный момент у меня несколько выборов: это группа быстрого реагирования, либо вот где мы сейчас смотрим, что нам показывают, росгвардию, ну и так еще, во время учебы я буду все думать».

Дни открытых дверей вневедомственной охраны проводятся ежегодно. Мероприятия могут посещать не только курсанты, но и все желающие. 


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