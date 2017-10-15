На кировском вокзале побывал агитпоезд партии ЛДПР
Вчера, 17:40 | Просмотров: 101 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Этот поезд единственный в своем роде, на котором депутаты посещают регионы и общаются с людьми, принимая от них просьбы и жалобы. В этом году спецсостав прибыл в Киров уже во второй раз. Предварительно он сделал остановки в Котельниче и Оричах. На пути следования поезда развертываются мобильные приемные, где депутатами собираются заявления от населения, а юристами жалобы. Наиболее наболевшие темы это состояние ЖКХ и здравоохранение.
КИРИЛЛ ЧЕРКАСОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФРАКЦИЯ ЛДПР:
«Все эти наказы, которые мы получим от вас, я получаю, Владимир Вольфович Жириновский, мы обязательно передадим в городскую администрацию и поставим на контроль все эти вопросы».
Также жители региона обращаются с просьбами о строительстве дорог, с вопросами, касающимися предоставления льгот. Все нуждающиеся смогли получить консультации по волнующим их проблемам и услышать о программе партии. Поездки по стране и общение с людьми ЛДПР практикуют давно. И всегда прибытие поезда вызывает живой интерес у населения.
- Полезно и послушать, и обращение оставить. Мне понравилось.
- Я уважаю Жириновского, уважаю его команду. Сегодня очень много было сказано, какие у нас безобразия творятся с денежными средствами.
В России уже не осталось ни одного города, в котором бы не побывал поезд ЛДПР. В областном центре он принял десятки тысяч обращений от кировчан и жителей региона. По большинству помощь сразу оказывается на уровне регионального отделения и местных законодателей.
КИРИЛЛ ЧЕРКАСОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФРАКЦИЯ ЛДПР:
«Жизнь становится тяжелее, экономическая ситуация для людей ухудшается, пенсии не индексируются, заработные платы снижаются. И здесь очень важно отношение властей, в том числе к хозяйствующим субъектам, с тем, чтобы они не допускали вот таких вещей. Будем контролировать, будем внимательно за этой ситуацией следить».
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