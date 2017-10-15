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Такому позавидует даже большой город. У среднеивкинской школы появился свой стадион. Сооружение отвечает всем современным требованиям и даже их превосходит.Только в памяти остался пустырь, к которому все привыкли. Еще недавно за школой были только кочки да бурьян. Сегодня тут современный стадион. Его будут использовать, как для уроков физкультуры, так и для тренировок спортивных секций.Появление стадиона - это настоящий праздник. В Среднеивкинской школе немало спортсменов. Именно они первыми опробовали новое спортивное сооружение.Баскетболисты, волейболисты, футболисты, каждая секция показала пару приемов. За выступлением спортсменов наблюдал практически весь поселок. На открытие стадиона приехал губернатор Кировской области Игорь Васильев.Этот стадион построен на деньги местного сельхозпредприятия. Колхоз вложился в свое будущее. В Среднеивкинской школе воспитываются новые кадры, которые в будущем станут главной движущей силой предприятия.Отметим, этот проект зародился очень давно. Планы построить стадион в Среднеивкино появились лет 20-ть назад, говорят местные жители. Однако изначально стоять он должен был на другом месте. Работы уже начались, но в последний момент было принято решение перенести проект к школе. Так будет удобно всем. И детям, и взрослым, которые смогут прийти сюда позаниматься спортом вечером, после трудового дня.Первое массовое мероприятие на стадионе из официального открытия превратилось в зарядку. Ведущие предложили всем жителям и гостям Среднеивкино привести себя в тонус и зарядиться хорошим настроением.Сюрприз для гостей праздника подготовили не только дети. Перед жителями Среднеивкино со спортивной песней выступили взрослые односельчане.В этот же день среднеивкинская агрофирма отметила "день урожая". Губернатор Кировской области так же принял участие в этом праздники. Он поздравил селян с окончанием полевых работ.