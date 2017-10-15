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Новости / Общество

Рейд по домам с печным отоплением

Вчера, 17:41 | Просмотров: 93 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В холодную погоду чаще всего причиной бытовых пожаров становятся нагревательные приборы и неисправные печи. В Кирове инспекторы государственного пожарного надзора отправились в рейд по деревянным домам, чтобы напомнить жителям о соблюдении правил безопасности.

Деревянные дома с печным отоплением - это зона повышенного риска. В рейдах инспекторы проверяют состояние печей, наличие предтопочных листов, а также в каком состоянии находятся дымоходы.

Рейд по домам с печным отоплениемДЕНИС МЕТЕЛЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА КИРОВА:
«В целом, дымоход должен быть и в чердачном помещении и над кровлей оштукатурен и побелен».

В обязательном порядке с жильцами проводится инструктаж. Поскольку на них лежит большая ответственность, и от соблюдения правил пожарной безопасности зависит их жизнь и сохранность имущества.

ДЕНИС МЕТЕЛЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Вот здесь надо будет заделать эту трещину в печи. Сейчас с огородом прибрались».

На особом контроле дома, где проживают малоимущие. Именно в таких квартирах и домах, зачастую, не соблюдаются правила пожарной безопасности. Зимой во время холодов, когда нагрузка на печь возрастает многократно, деревянные дома с неисправными печами вспыхивают, как спички.

ДЕНИС МЕТЕЛЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Квартиры в данных домах муниципальные, поэтому граждане должны делать, как минимум, заявку на управляющую компанию о ремонте печей. При чем, до наступления отопительного периода».

В ходе рейда в некоторых домах были выявлены нарушения эксплуатации печей. Жильцам выписаны предписания по устранению неисправностей.

А сотрудники МЧС напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит жизнь и имущество.


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